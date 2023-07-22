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Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации - РИА Новости, 22.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/naemniki-1885672933.html
Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации
Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации - РИА Новости, 22.07.2023
Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации
Вооруженные силы (ВС) РФ за время специальной военной операции уничтожили почти 5 тысяч иностранных боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:51
2023-07-22T13:51
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ за время специальной военной операции уничтожили почти 5 тысяч иностранных боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины", - сказали в ведомстве.
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россия
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили почти пять тысяч наемников за время спецоперации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ за время специальной военной операции уничтожили почти 5 тысяч иностранных боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины", - сказали в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
"Бой с ними — это ад". Наемника ВСУ шокировала тактика россиян
20 июля, 17:43
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
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