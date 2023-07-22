https://ria.ru/20230722/naemniki-1885672933.html

Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации

Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации - РИА Новости, 22.07.2023

Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации

Вооруженные силы (ВС) РФ за время специальной военной операции уничтожили почти 5 тысяч иностранных боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T13:51

2023-07-22T13:51

2023-07-22T13:51

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:155:3364:2048_1920x0_80_0_0_60a39568e1ac37198d516cbd7de0c543.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ за время специальной военной операции уничтожили почти 5 тысяч иностранных боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230720/naemnik-1885334316.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия