https://ria.ru/20230722/naemniki-1885672933.html
Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации
Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации - РИА Новости, 22.07.2023
Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации
Вооруженные силы (ВС) РФ за время специальной военной операции уничтожили почти 5 тысяч иностранных боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:51
2023-07-22T13:51
2023-07-22T13:51
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ за время специальной военной операции уничтожили почти 5 тысяч иностранных боевиков, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230720/naemnik-1885334316.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили почти пять тысяч наемников за время спецоперации