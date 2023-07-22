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Движение на Крымском мосту восстановлено - РИА Новости, 22.07.2023
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13:10 22.07.2023 (обновлено: 13:22 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/most-1885668786.html
Движение на Крымском мосту восстановлено
Движение на Крымском мосту восстановлено - РИА Новости, 22.07.2023
Движение на Крымском мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили через 10 минут после временной остановки движения, сообщается в субботу утром в оперативном... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:10
2023-07-22T13:22
чп на крымском мосту
крымский мост
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили через 10 минут после временной остановки движения, сообщается в субботу утром в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту.Ранее утром в субботу движение на мосту уже перекрывалось на 60 минут, вторая остановка движения произошла днем."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.
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чп на крымском мосту, крымский мост, общество
ЧП на Крымском мосту, Крымский мост, Общество
Движение на Крымском мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили через десять минут

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили через 10 минут после временной остановки движения, сообщается в субботу утром в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту.
Ранее утром в субботу движение на мосту уже перекрывалось на 60 минут, вторая остановка движения произошла днем.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.
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