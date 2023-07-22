https://ria.ru/20230722/most-1885668786.html
Движение на Крымском мосту восстановлено
Движение на Крымском мосту восстановлено - РИА Новости, 22.07.2023
Движение на Крымском мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили через 10 минут после временной остановки движения, сообщается в субботу утром в оперативном... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:10
2023-07-22T13:10
2023-07-22T13:22
чп на крымском мосту
крымский мост
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили через 10 минут после временной остановки движения, сообщается в субботу утром в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту.Ранее утром в субботу движение на мосту уже перекрывалось на 60 минут, вторая остановка движения произошла днем."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230722/shok-1885659495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на крымском мосту, крымский мост, общество
ЧП на Крымском мосту, Крымский мост, Общество
Движение на Крымском мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили через десять минут