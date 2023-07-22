https://ria.ru/20230722/most-1885668786.html

Движение на Крымском мосту восстановлено

Движение на Крымском мосту восстановлено - РИА Новости, 22.07.2023

Движение на Крымском мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили через 10 минут после временной остановки движения, сообщается в субботу утром в оперативном... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T13:10

2023-07-22T13:10

2023-07-22T13:22

чп на крымском мосту

крымский мост

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили через 10 минут после временной остановки движения, сообщается в субботу утром в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту.Ранее утром в субботу движение на мосту уже перекрывалось на 60 минут, вторая остановка движения произошла днем."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230722/shok-1885659495.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

чп на крымском мосту, крымский мост, общество