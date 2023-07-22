https://ria.ru/20230722/most-1885658135.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 22.07.2023

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Крымский мост после временной приостановке движения вновь открыт для проезда легковых автомобилей, сообщается в субботу утром в оперативном телеграм-канале о... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T11:33

2023-07-22T11:33

2023-07-22T11:42

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Крымский мост после временной приостановке движения вновь открыт для проезда легковых автомобилей, сообщается в субботу утром в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто утром в субботу."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230722/most-1885633692.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, крымский мост