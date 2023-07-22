https://ria.ru/20230722/most-1885658135.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 22.07.2023
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Крымский мост после временной приостановке движения вновь открыт для проезда легковых автомобилей, сообщается в субботу утром в оперативном телеграм-канале о... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T11:33
2023-07-22T11:33
2023-07-22T11:42
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Крымский мост после временной приостановке движения вновь открыт для проезда легковых автомобилей, сообщается в субботу утром в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто утром в субботу."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230722/most-1885633692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост
Республика Крым, Крымский мост
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Власти восстановили движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту