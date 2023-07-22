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Власти рассказали о ситуации на Крымском мосту - РИА Новости, 22.07.2023
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08:15 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/most-1885640314.html
Власти рассказали о ситуации на Крымском мосту
Власти рассказали о ситуации на Крымском мосту - РИА Новости, 22.07.2023
Власти рассказали о ситуации на Крымском мосту
Скопления автомобилей на подъездах к Крымскому мосту в субботу на 7.00 мск нет, проезд со стороны Кубани и Крыма свободный, сообщается в оперативном... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T08:15
2023-07-22T08:15
краснодарский край
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Скопления автомобилей на подъездах к Крымскому мосту в субботу на 7.00 мск нет, проезд со стороны Кубани и Крыма свободный, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту. "(Суббота – ред.) 07.00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении. В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. В результате погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
https://ria.ru/20230722/most-1885633692.html
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краснодарский край, республика крым, крымский мост
Краснодарский край, Республика Крым, Крымский мост
Власти рассказали о ситуации на Крымском мосту

Очередей на подъездах к Крымскому мосту нет, проезд со стороны Кубани и Крыма свободный

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкИнсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста
Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Скопления автомобилей на подъездах к Крымскому мосту в субботу на 7.00 мск нет, проезд со стороны Кубани и Крыма свободный, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту.
"(Суббота – ред.) 07.00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. В результате погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
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Краснодарский крайРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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