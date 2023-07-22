https://ria.ru/20230722/most-1885640314.html

Власти рассказали о ситуации на Крымском мосту

Власти рассказали о ситуации на Крымском мосту - РИА Новости, 22.07.2023

Власти рассказали о ситуации на Крымском мосту

Скопления автомобилей на подъездах к Крымскому мосту в субботу на 7.00 мск нет, проезд со стороны Кубани и Крыма свободный, сообщается в оперативном... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T08:15

2023-07-22T08:15

2023-07-22T08:15

краснодарский край

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Скопления автомобилей на подъездах к Крымскому мосту в субботу на 7.00 мск нет, проезд со стороны Кубани и Крыма свободный, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту. "(Суббота – ред.) 07.00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении. В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. В результате погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.

https://ria.ru/20230722/most-1885633692.html

краснодарский край

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодарский край, республика крым, крымский мост