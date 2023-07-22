https://ria.ru/20230722/minoborony-1885675123.html

ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников

ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 22.07.2023

ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черниговской области, а также склад авиатоплива на... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T14:03

2023-07-22T14:03

2023-07-22T15:27

россия

черниговская область

кировоградская область

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черниговской области, а также склад авиатоплива на авиабазе "Канатово" в Кировоградской области, сообщили в субботу в Минобороны России. По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 94 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах. "В населенном пункте Гончаровское Черниговской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. Кроме того, на авиабазе "Канатово" воздушных сил Украины в Кировоградской области уничтожен склад авиатоплива", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230722/ataki-1885672336.html

россия

черниговская область

кировоградская область

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Минобороны об уничтожении пункта временной дислокации иностранных наемников Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черниговской области, а также склад авиатоплива на авиабазе "Канатово" в Кировоградской области, сообщили в субботу в Минобороны России. По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 94 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах. 2023-07-22T14:03 true PT6M10S

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россия, черниговская область, кировоградская область