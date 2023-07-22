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ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 22.07.2023
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14:03 22.07.2023 (обновлено: 15:27 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/minoborony-1885675123.html
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 22.07.2023
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черниговской области, а также склад авиатоплива на... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:03
2023-07-22T15:27
россия
черниговская область
кировоградская область
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черниговской области, а также склад авиатоплива на авиабазе "Канатово" в Кировоградской области, сообщили в субботу в Минобороны России. По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 94 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах. "В населенном пункте Гончаровское Черниговской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. Кроме того, на авиабазе "Канатово" воздушных сил Украины в Кировоградской области уничтожен склад авиатоплива", - сообщили в Минобороны.
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россия
черниговская область
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Минобороны об уничтожении пункта временной дислокации иностранных наемников
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черниговской области, а также склад авиатоплива на авиабазе "Канатово" в Кировоградской области, сообщили в субботу в Минобороны России. По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 94 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах.
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россия, черниговская область, кировоградская область
Россия, Черниговская область, Кировоградская область
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников

Минобороны: ВС России поразили расположение иностранных наемников в Черниговской области

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черниговской области, а также склад авиатоплива на авиабазе "Канатово" в Кировоградской области, сообщили в субботу в Минобороны России.
По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 94 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах.
«
"В населенном пункте Гончаровское Черниговской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. Кроме того, на авиабазе "Канатово" воздушных сил Украины в Кировоградской области уничтожен склад авиатоплива", - сообщили в Минобороны.
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