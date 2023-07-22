https://ria.ru/20230722/mest-1885635439.html

Найдено объяснение "детской мести" Зеленского

Найдено объяснение "детской мести" Зеленского - РИА Новости, 22.07.2023

Найдено объяснение "детской мести" Зеленского

Увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко вызвано "истерикой" Владимира Зеленского, такое мнение в Twitter высказал живущий в США украинский... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T05:44

2023-07-22T05:44

2023-07-22T05:44

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украина

великобритания

владимир зеленский

вадим пристайко

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко вызвано "истерикой" Владимира Зеленского, такое мнение в Twitter высказал живущий в США украинский журналист и блогер Виктор Коваленко."В истерике Зеленский уволил одного из лучших профессиональных украинских дипломатов, который много сделал для получения военной помощи от Великобритании", - заявил он. По мнению блогера, "к несчастью" для Украины, это является еще одним признаком развития у Зеленского "диктаторской" черты, связанной с требованием максимальной лояльности.Кроме того, Коваленко с сожалением отметил, что, как это часто происходит с командой Зеленского, склонность к "детской мести" приводит к тому, что при увольнении они стремятся "потроллить" или унизить человека.По его словам, Пристайко получил сообщение о своем увольнении во время поездки в небольшой английский город, где он должен был присутствовать на церемонии открытия улицы имени Зеленского. "Ему пришлось повернуть машину назад", - заявил журналист.Зеленский в пятницу уволил посла в Великобритании Пристайко, который ранее подверг критике его слова о готовности каждое утро благодарить министра обороны Британии Бена Уоллеса за военную помощь.

https://ria.ru/20230721/zelenskiy-1885455362.html

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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, вадим пристайко