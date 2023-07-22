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Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву - РИА Новости, 22.07.2023
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18:41 22.07.2023 (обновлено: 19:25 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/lukashenko-1885718980.html
Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву
Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву - РИА Новости, 22.07.2023
Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где встретится с Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T18:41
2023-07-22T19:25
россия
москва
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 22 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где встретится с Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". &quot;Первый (Лукашенко. — Прим. ред.) направился с рабочим визитом в Россию. Встреча лидеров завтра&quot;, — говорится в публикации.Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Лукашенко проведут встречу 23 июля в России. Уточнялось, что повестка переговоров определена, предстоит обсудить много тем, в том числе вопросы безопасности, международную повестку дня, экономическое взаимодействие, реализацию союзных программ, а также совместное противостояние незаконному санкционному давлению.
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россия, москва, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Москва, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву

Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, где 23 июля встретится с Путиным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 22 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где встретится с Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
«

"Первый (Лукашенко. — Прим. ред.) направился с рабочим визитом в Россию. Встреча лидеров завтра", — говорится в публикации.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Лукашенко проведут встречу 23 июля в России. Уточнялось, что повестка переговоров определена, предстоит обсудить много тем, в том числе вопросы безопасности, международную повестку дня, экономическое взаимодействие, реализацию союзных программ, а также совместное противостояние незаконному санкционному давлению.
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