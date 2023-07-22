https://ria.ru/20230722/lukashenko-1885718980.html

Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву

Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву - РИА Новости, 22.07.2023

Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где встретится с Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T18:41

2023-07-22T18:41

2023-07-22T19:25

россия

москва

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 22 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где встретится с Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Первый (Лукашенко. — Прим. ред.) направился с рабочим визитом в Россию. Встреча лидеров завтра", — говорится в публикации.Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Лукашенко проведут встречу 23 июля в России. Уточнялось, что повестка переговоров определена, предстоит обсудить много тем, в том числе вопросы безопасности, международную повестку дня, экономическое взаимодействие, реализацию союзных программ, а также совместное противостояние незаконному санкционному давлению.

https://ria.ru/20230706/sammit-1882593556.html

россия

москва

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин