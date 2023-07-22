В США испугались подготовленной Россией ловушки
Профессор Сури: сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США
Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп". Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Активизация сотрудничества России и Кубы является "сложной ловушкой" для США, такое мнение в колонке для CNN высказал профессор Техасского университета, историк Джереми Сури.
Как отмечает автор, Москва и Гавана активизировали торговые, экономические и военные связи: российские чиновники регулярно посещают Кубу, Москва поставляет Гаване нефть и промышленные товары, между странами открылись прямые рейсы.
Кроме того, ранее визит на Кубу совершил учебный корабль ВМФ "Перекоп", что, по утверждению Сури, является "провокацией" и "вызовом США", как и выданное Гаваной разрешение Китаю построить на острове якобы "шпионский объект".
"Белый дом хочет, чтобы Кремль (и Китай) признали, что они должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы", - пишет профессор. По его мнению, "продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды" угрожает нынешней американской стратегии безопасности, которая призвана предотвращать "иностранное вмешательство" в регионе.
В результате могут сложиться предпосылки к ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года. "Военная эскалация вокруг Кубы - опасное искушение для России и сложная ловушка для США", - утверждает он.
Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, Россия совместной с Кубой планирует развивать ряд проектов в военно-технической области. Он также отметил, что страны ведут тесный политический диалог.