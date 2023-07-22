Рейтинг@Mail.ru
В США испугались подготовленной Россией ловушки - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:51 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/lovushka-1885629008.html
В США испугались подготовленной Россией ловушки
В США испугались подготовленной Россией ловушки - РИА Новости, 22.07.2023
В США испугались подготовленной Россией ловушки
Активизация сотрудничества России и Кубы является "сложной ловушкой" для США, такое мнение в колонке для CNN высказал профессор Техасского университета, историк РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T01:51
2023-07-22T01:51
в мире
сша
куба
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152622/09/1526220919_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_2d10aacf1f1cc128f21b35162b51bcf0.jpg
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Активизация сотрудничества России и Кубы является "сложной ловушкой" для США, такое мнение в колонке для CNN высказал профессор Техасского университета, историк Джереми Сури.Как отмечает автор, Москва и Гавана активизировали торговые, экономические и военные связи: российские чиновники регулярно посещают Кубу, Москва поставляет Гаване нефть и промышленные товары, между странами открылись прямые рейсы.Кроме того, ранее визит на Кубу совершил учебный корабль ВМФ "Перекоп", что, по утверждению Сури, является "провокацией" и "вызовом США", как и выданное Гаваной разрешение Китаю построить на острове якобы "шпионский объект"."Белый дом хочет, чтобы Кремль (и Китай) признали, что они должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы", - пишет профессор. По его мнению, "продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды" угрожает нынешней американской стратегии безопасности, которая призвана предотвращать "иностранное вмешательство" в регионе.В результате могут сложиться предпосылки к ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года. "Военная эскалация вокруг Кубы - опасное искушение для России и сложная ловушка для США", - утверждает он.Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, Россия совместной с Кубой планирует развивать ряд проектов в военно-технической области. Он также отметил, что страны ведут тесный политический диалог.
https://ria.ru/20230714/kuba-1884151773.html
https://ria.ru/20230721/kuba-1885530478.html
сша
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152622/09/1526220919_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_824f1edf0b1b1506fc3271b54554c3a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, куба, россия
В мире, США, Куба, Россия
В США испугались подготовленной Россией ловушки

Профессор Сури: сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчебный корабль Балтийского флота "Перекоп"
Учебный корабль Балтийского флота Перекоп - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Активизация сотрудничества России и Кубы является "сложной ловушкой" для США, такое мнение в колонке для CNN высказал профессор Техасского университета, историк Джереми Сури.
Как отмечает автор, Москва и Гавана активизировали торговые, экономические и военные связи: российские чиновники регулярно посещают Кубу, Москва поставляет Гаване нефть и промышленные товары, между странами открылись прямые рейсы.
Кубинцы приветствуют корабль ВМФ России Адмирал Чабаненко в порту Гаваны - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В США возмутились из-за неожиданного шага России
14 июля, 11:56
Кроме того, ранее визит на Кубу совершил учебный корабль ВМФ "Перекоп", что, по утверждению Сури, является "провокацией" и "вызовом США", как и выданное Гаваной разрешение Китаю построить на острове якобы "шпионский объект".
"Белый дом хочет, чтобы Кремль (и Китай) признали, что они должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы", - пишет профессор. По его мнению, "продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды" угрожает нынешней американской стратегии безопасности, которая призвана предотвращать "иностранное вмешательство" в регионе.
В результате могут сложиться предпосылки к ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года. "Военная эскалация вокруг Кубы - опасное искушение для России и сложная ловушка для США", - утверждает он.
Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, Россия совместной с Кубой планирует развивать ряд проектов в военно-технической области. Он также отметил, что страны ведут тесный политический диалог.
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Россияне поставили рекорд по турпотоку на Кубу
Вчера, 17:35
 
В миреСШАКубаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала