https://ria.ru/20230722/lovushka-1885629008.html

В США испугались подготовленной Россией ловушки

В США испугались подготовленной Россией ловушки - РИА Новости, 22.07.2023

В США испугались подготовленной Россией ловушки

Активизация сотрудничества России и Кубы является "сложной ловушкой" для США, такое мнение в колонке для CNN высказал профессор Техасского университета, историк РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T01:51

2023-07-22T01:51

2023-07-22T01:51

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Активизация сотрудничества России и Кубы является "сложной ловушкой" для США, такое мнение в колонке для CNN высказал профессор Техасского университета, историк Джереми Сури.Как отмечает автор, Москва и Гавана активизировали торговые, экономические и военные связи: российские чиновники регулярно посещают Кубу, Москва поставляет Гаване нефть и промышленные товары, между странами открылись прямые рейсы.Кроме того, ранее визит на Кубу совершил учебный корабль ВМФ "Перекоп", что, по утверждению Сури, является "провокацией" и "вызовом США", как и выданное Гаваной разрешение Китаю построить на острове якобы "шпионский объект"."Белый дом хочет, чтобы Кремль (и Китай) признали, что они должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы", - пишет профессор. По его мнению, "продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды" угрожает нынешней американской стратегии безопасности, которая призвана предотвращать "иностранное вмешательство" в регионе.В результате могут сложиться предпосылки к ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года. "Военная эскалация вокруг Кубы - опасное искушение для России и сложная ловушка для США", - утверждает он.Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, Россия совместной с Кубой планирует развивать ряд проектов в военно-технической области. Он также отметил, что страны ведут тесный политический диалог.

https://ria.ru/20230714/kuba-1884151773.html

https://ria.ru/20230721/kuba-1885530478.html

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в мире, сша, куба, россия