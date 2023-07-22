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В Китае два человека погибли при крушении сельскохозяйственного самолета

В Китае два человека погибли при крушении сельскохозяйственного самолета - РИА Новости, 22.07.2023

В Китае два человека погибли при крушении сельскохозяйственного самолета

В результате крушения сельскохозяйственного самолета в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в субботу погибли два человека,... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T17:41

2023-07-22T17:41

2023-07-22T17:41

в мире

китай

хэйлунцзян

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ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. В результате крушения сельскохозяйственного самолета в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в субботу погибли два человека, передает Центральное телевидение Китая.Как следует из сообщения, около 11.20 (6.20 мск) 22 июля в ходе осуществления сельскохозяйственных работ над одной из ферм уезда Лобэй провинции Хэйлунцзян, разбился сельскохозяйственный самолет 5BD. "В результате (крушения) погибли капитан и второй пилот", - говорится в тексте. Причины происшествия выясняются.

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в мире, китай, хэйлунцзян, россия