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В Китае два человека погибли при крушении сельскохозяйственного самолета
В Китае два человека погибли при крушении сельскохозяйственного самолета - РИА Новости, 22.07.2023
В Китае два человека погибли при крушении сельскохозяйственного самолета
В результате крушения сельскохозяйственного самолета в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в субботу погибли два человека,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:41
2023-07-22T17:41
2023-07-22T17:41
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хэйлунцзян
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ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. В результате крушения сельскохозяйственного самолета в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в субботу погибли два человека, передает Центральное телевидение Китая.Как следует из сообщения, около 11.20 (6.20 мск) 22 июля в ходе осуществления сельскохозяйственных работ над одной из ферм уезда Лобэй провинции Хэйлунцзян, разбился сельскохозяйственный самолет 5BD. "В результате (крушения) погибли капитан и второй пилот", - говорится в тексте. Причины происшествия выясняются.
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в мире, китай, хэйлунцзян, россия
В мире, Китай, Хэйлунцзян, Россия
В Китае два человека погибли при крушении сельскохозяйственного самолета
В провинции Хэйлунцзян два человека погибли при крушении сельскохозяйственного самолета