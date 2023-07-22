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В Китае два человека погибли при крушении сельскохозяйственного самолета - РИА Новости, 22.07.2023
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17:41 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/krushenie-1885713390.html
В Китае два человека погибли при крушении сельскохозяйственного самолета
В Китае два человека погибли при крушении сельскохозяйственного самолета - РИА Новости, 22.07.2023
В Китае два человека погибли при крушении сельскохозяйственного самолета
В результате крушения сельскохозяйственного самолета в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в субботу погибли два человека,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:41
2023-07-22T17:41
в мире
китай
хэйлунцзян
россия
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ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. В результате крушения сельскохозяйственного самолета в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в субботу погибли два человека, передает Центральное телевидение Китая.Как следует из сообщения, около 11.20 (6.20 мск) 22 июля в ходе осуществления сельскохозяйственных работ над одной из ферм уезда Лобэй провинции Хэйлунцзян, разбился сельскохозяйственный самолет 5BD. "В результате (крушения) погибли капитан и второй пилот", - говорится в тексте. Причины происшествия выясняются.
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в мире, китай, хэйлунцзян, россия
В мире, Китай, Хэйлунцзян, Россия
В Китае два человека погибли при крушении сельскохозяйственного самолета

В провинции Хэйлунцзян два человека погибли при крушении сельскохозяйственного самолета

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. В результате крушения сельскохозяйственного самолета в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в субботу погибли два человека, передает Центральное телевидение Китая.
Как следует из сообщения, около 11.20 (6.20 мск) 22 июля в ходе осуществления сельскохозяйственных работ над одной из ферм уезда Лобэй провинции Хэйлунцзян, разбился сельскохозяйственный самолет 5BD.
"В результате (крушения) погибли капитан и второй пилот", - говорится в тексте.
Причины происшествия выясняются.
 
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