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Военный КПП в Колумбии атаковали заминированным автомобилем - РИА Новости, 22.07.2023
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05:28 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/kolumbiya-1885635157.html
Военный КПП в Колумбии атаковали заминированным автомобилем
Военный КПП в Колумбии атаковали заминированным автомобилем - РИА Новости, 22.07.2023
Военный КПП в Колумбии атаковали заминированным автомобилем
Неизвестные подорвали автомобиль со взрывчаткой возле военной базы Наранхитос в колумбийском департаменте Араука, по предварительным данным, два человека в... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T05:28
2023-07-22T05:28
араука (департамент)
сан-сальвадор (город)
венесуэла
густаво петро
революционные вооруженные силы колумбии
в мире
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МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Неизвестные подорвали автомобиль со взрывчаткой возле военной базы Наранхитос в колумбийском департаменте Араука, по предварительным данным, два человека в автомобиле погибли и еще четверо солдат получили ранения, сообщил губернатор Уилингтон Родригес Бенавидес. "Машина со взрывчаткой, выезжающая из муниципалитета Таме в направлении Сан-Сальвадора, взорвалась, не доезжая до военной базы Наранхитос. В результате двое находившихся в машине погибли, четверо солдат получили ранения,... они в стабильном состоянии", - заявил Родригес, его обращение опубликовано в блоге правительства Арауки в Twitter. По словам чиновника, информации об организаторах покушения в настоящий момент нет. Президент Густаво Петро сообщил в своем блоге, что попросил министерство обороны расследовать инцидент, добавив, что правительство не потерпит запугивания населения. Приграничный с Венесуэлой департамент Араука на северо-востоке страны - один из неспокойных регионов, где за контроль над территорией борются повстанцы "Революционных вооруженных сил Колумбии" и "Армии национального освобождения".
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араука (департамент)
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араука (департамент), сан-сальвадор (город), венесуэла, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии, в мире
Араука (департамент), Сан-Сальвадор (город), Венесуэла, Густаво Петро, Революционные вооруженные силы Колумбии, В мире
Военный КПП в Колумбии атаковали заминированным автомобилем

Возле КПП военной базы в колумбийском Араука подорвали автомобиль со взрывчаткой

© РИА Новости / Чернощек А | Перейти в медиабанкСанта-Фе-де-Богота
Санта-Фе-де-Богота - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Чернощек А
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МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Неизвестные подорвали автомобиль со взрывчаткой возле военной базы Наранхитос в колумбийском департаменте Араука, по предварительным данным, два человека в автомобиле погибли и еще четверо солдат получили ранения, сообщил губернатор Уилингтон Родригес Бенавидес.
«
"Машина со взрывчаткой, выезжающая из муниципалитета Таме в направлении Сан-Сальвадора, взорвалась, не доезжая до военной базы Наранхитос. В результате двое находившихся в машине погибли, четверо солдат получили ранения,... они в стабильном состоянии", - заявил Родригес, его обращение опубликовано в блоге правительства Арауки в Twitter.
По словам чиновника, информации об организаторах покушения в настоящий момент нет.
Президент Густаво Петро сообщил в своем блоге, что попросил министерство обороны расследовать инцидент, добавив, что правительство не потерпит запугивания населения.
Приграничный с Венесуэлой департамент Араука на северо-востоке страны - один из неспокойных регионов, где за контроль над территорией борются повстанцы "Революционных вооруженных сил Колумбии" и "Армии национального освобождения".
Хуан Гуаидо - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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Араука (департамент)Сан-Сальвадор (город)ВенесуэлаГуставо ПетроРеволюционные вооруженные силы КолумбииВ мире
 
 
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