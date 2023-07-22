https://ria.ru/20230722/kolumbiya-1885635157.html

Военный КПП в Колумбии атаковали заминированным автомобилем

Военный КПП в Колумбии атаковали заминированным автомобилем - РИА Новости, 22.07.2023

Военный КПП в Колумбии атаковали заминированным автомобилем

Неизвестные подорвали автомобиль со взрывчаткой возле военной базы Наранхитос в колумбийском департаменте Араука, по предварительным данным, два человека в... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T05:28

2023-07-22T05:28

2023-07-22T05:28

араука (департамент)

сан-сальвадор (город)

венесуэла

густаво петро

революционные вооруженные силы колумбии

в мире

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МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Неизвестные подорвали автомобиль со взрывчаткой возле военной базы Наранхитос в колумбийском департаменте Араука, по предварительным данным, два человека в автомобиле погибли и еще четверо солдат получили ранения, сообщил губернатор Уилингтон Родригес Бенавидес. "Машина со взрывчаткой, выезжающая из муниципалитета Таме в направлении Сан-Сальвадора, взорвалась, не доезжая до военной базы Наранхитос. В результате двое находившихся в машине погибли, четверо солдат получили ранения,... они в стабильном состоянии", - заявил Родригес, его обращение опубликовано в блоге правительства Арауки в Twitter. По словам чиновника, информации об организаторах покушения в настоящий момент нет. Президент Густаво Петро сообщил в своем блоге, что попросил министерство обороны расследовать инцидент, добавив, что правительство не потерпит запугивания населения. Приграничный с Венесуэлой департамент Араука на северо-востоке страны - один из неспокойных регионов, где за контроль над территорией борются повстанцы "Революционных вооруженных сил Колумбии" и "Армии национального освобождения".

https://ria.ru/20230425/guaido-1867520547.html

араука (департамент)

сан-сальвадор (город)

венесуэла

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араука (департамент), сан-сальвадор (город), венесуэла, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии, в мире