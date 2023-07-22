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Пострадавший при ЧП с катером в Финском заливе скончался в больнице - РИА Новости, 22.07.2023
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01:29 22.07.2023 (обновлено: 06:43 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/kater-1885628707.html
Пострадавший при ЧП с катером в Финском заливе скончался в больнице
Пострадавший при ЧП с катером в Финском заливе скончался в больнице - РИА Новости, 22.07.2023
Пострадавший при ЧП с катером в Финском заливе скончался в больнице
Пострадавший при затоплении катера в Финском заливе человек скончался в больнице, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T01:29
2023-07-22T06:43
следственный комитет россии (ск рф)
финский залив
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Пострадавший при затоплении катера в Финском заливе человек скончался в больнице, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.ЧП с катером произошло в пятницу. Всех, кто находился на судне, спасли. Одного человека доставили в больницу в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Как сообщает следственное управление, в ходе расследования установлено, что в акватории Финского залива затонула моторная яхта "Карвер 41", на ее борту были девять человек."В результате затопления люди были спасены и доставлены на берег, один человек с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение, где в последующем скончался", - говорится в сообщении.Причиной происшествия, по одной из версий, могла стать техническая неисправность — лопнувшая выхлопная труба судна.
https://ria.ru/20230722/burya-1885625561.html
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финский залив
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следственный комитет россии (ск рф), финский залив, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Финский залив, Россия
Пострадавший при ЧП с катером в Финском заливе скончался в больнице

МСУТ СК России: пострадавший при затоплении катера в Финском заливе умер в больнице

© Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратурыКатер "Карвер 41", который затонул в акватории Финского залива
Катер Карвер 41, который затонул в акватории Финского залива
© Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры
Катер "Карвер 41", который затонул в акватории Финского залива
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Пострадавший при затоплении катера в Финском заливе человек скончался в больнице, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
ЧП с катером произошло в пятницу. Всех, кто находился на судне, спасли. Одного человека доставили в больницу в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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Как сообщает следственное управление, в ходе расследования установлено, что в акватории Финского залива затонула моторная яхта "Карвер 41", на ее борту были девять человек.
"В результате затопления люди были спасены и доставлены на берег, один человек с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение, где в последующем скончался", - говорится в сообщении.
Причиной происшествия, по одной из версий, могла стать техническая неисправность — лопнувшая выхлопная труба судна.
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