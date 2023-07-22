Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о вакцинации в регионе после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/kakhovskaya-1885708151.html
Сальдо рассказал о вакцинации в регионе после разрушения Каховской ГЭС
Сальдо рассказал о вакцинации в регионе после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 22.07.2023
Сальдо рассказал о вакцинации в регионе после разрушения Каховской ГЭС
В Херсонской области во избежание распространения инфекций из-за разрушения Каховской ГЭС вакцинированы почти 14 тысяч человек, привиты 9,5 тысячи животных,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:24
2023-07-22T17:24
здоровье - общество
херсонская область
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
владимир путин
сергей шойгу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878554058_0:0:3432:1932_1920x0_80_0_0_6c00949be87a3b882e545b67f39c8d5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В Херсонской области во избежание распространения инфекций из-за разрушения Каховской ГЭС вакцинированы почти 14 тысяч человек, привиты 9,5 тысячи животных, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Чтобы не допустить распространения инфекций наши медики вакцинировали от опасных заболеваний почти 14 тысяч человек и 9,5 тысячи животных. Продолжается дезинфекция и специальная обработка территорий", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230722/kakhovskaya-1885707000.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878554058_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_f081a5273342a6d909c9c78d15f7e536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, херсонская область , владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, владимир путин, сергей шойгу, россия, днепр (город)
Здоровье - Общество, Херсонская область , Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Днепр (город)
Сальдо рассказал о вакцинации в регионе после разрушения Каховской ГЭС

Сальдо заявил, что 14 тысяч человек вакцинировались после разрушения Каховской ГЭС

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В Херсонской области во избежание распространения инфекций из-за разрушения Каховской ГЭС вакцинированы почти 14 тысяч человек, привиты 9,5 тысячи животных, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Чтобы не допустить распространения инфекций наши медики вакцинировали от опасных заболеваний почти 14 тысяч человек и 9,5 тысячи животных. Продолжается дезинфекция и специальная обработка территорий", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Сальдо рассказал о ситуации с подтоплением из-за разрушения Каховской ГЭС
Вчера, 17:18
 
Здоровье - ОбществоХерсонская областьВладимир СальдоСледственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭСВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияДнепр (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала