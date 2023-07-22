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Сальдо рассказал о вакцинации в регионе после разрушения Каховской ГЭС
Сальдо рассказал о вакцинации в регионе после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 22.07.2023
Сальдо рассказал о вакцинации в регионе после разрушения Каховской ГЭС
В Херсонской области во избежание распространения инфекций из-за разрушения Каховской ГЭС вакцинированы почти 14 тысяч человек, привиты 9,5 тысячи животных,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:24
2023-07-22T17:24
2023-07-22T17:24
здоровье - общество
херсонская область
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В Херсонской области во избежание распространения инфекций из-за разрушения Каховской ГЭС вакцинированы почти 14 тысяч человек, привиты 9,5 тысячи животных, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Чтобы не допустить распространения инфекций наши медики вакцинировали от опасных заболеваний почти 14 тысяч человек и 9,5 тысячи животных. Продолжается дезинфекция и специальная обработка территорий", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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здоровье - общество, херсонская область , владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, владимир путин, сергей шойгу, россия, днепр (город)
Здоровье - Общество, Херсонская область , Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Днепр (город)
Сальдо рассказал о вакцинации в регионе после разрушения Каховской ГЭС
Сальдо заявил, что 14 тысяч человек вакцинировались после разрушения Каховской ГЭС