https://ria.ru/20230722/istoriya-1885608873.html

История по-американски: обманули немцев, обманем и русских

История по-американски: обманули немцев, обманем и русских - РИА Новости, 22.07.2023

История по-американски: обманули немцев, обманем и русских

Оказывается, "Байден должен призвать россиян свергнуть Путина и положить конец их изоляции" — такую рекомендацию дает своему президенту бывший сотрудник... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T08:00

2023-07-22T08:00

2023-07-22T08:10

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Оказывается, "Байден должен призвать россиян свергнуть Путина и положить конец их изоляции" — такую рекомендацию дает своему президенту бывший сотрудник Госдепа. Ничего нового? Подобные призывы часто звучали прошлой весной — тогда и сам президент США восклицал, что "Путин должен уйти". Одной из новых попыток стала статья бывшего госдеповца Макса Бергманна "Скажи россиянам, что Путин должен уйти" в Foreign Affairs. Она потрясает не уровнем анализа положения Путина и ситуации в России (он откровенно слабый), а тем, к каким историческим аналогиям прибегает автор.История учит тому, что ничему не учит даже тех, кто пытается толковать ее уроки в свою пользу. Америка появилась на глобальной арене сто лет назад — в Первую мировую войну. Тогда начался ее путь к мировому господству. Опыт американской политики времен Первой мировой до сих пор занимает важнейшее место в миропонимании американцев — тогда их элиты по полной включились в Большую игру. Поэтому и наследие руководившего страной президента Вудро Вильсона не только изучается и анализируется, но и примеряется к современности. И вот Бергманн решил провести параллель между Вильсоном и Байденом, чтобы сподобить последнего на решительные действия.Байден должен выступить, как Вильсон в январе 1918-го: тогда американский президент обнародовал свои "14 пунктов" — проект мирного договора, который мог бы завершить Первую мировую. Америка вступила в войну в 1917-м. В этом же году Россия рухнула в пропасть смуты, а в момент, когда Вильсон обнародовал свой план, в Бресте обсуждалось то, что потом станет "похабным миром", отторгавшим от нашей страны огромные территории, включая будущую Украину. Америка, первые два с половиной года войны державшая формальный нейтралитет (но снабжавшая Англию и Францию), одним вступлением в войну не могла быстро переломить ее ход (для этого потребовалось бы создать и перебросить в Европу многомиллионную армию), но очень хотела пожать плоды послевоенного мироустройства. Оставалась "сущая мелочь" — победить Германию, которая в начале 1918-го случайно победила Россию, то есть получила не только огромные ресурсы, но и возможность сконцентрироваться на Западном фронте и сломить союзников.Вот в таких условиях Вильсон и предложил свои "14 пунктов" — честный и справедливый мир, почти без "аннексий и контрибуций". Главным его адресатом была Германия, у которой, несмотря на все успехи на востоке, было тяжелое внутреннее положение. Вступление в войну Америки стратегически ставило Германию в проигрышную позицию, но далеко не катастрофическую. Вильсон же обещал "открытые мирные договоры", свободу судоходства, равенство торговли и устранение всех экономических барьеров, "сокращение национальных вооружений до предельного минимума, совместимого с государственной безопасностью", и даже "свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное разрешение всех колониальных споров" (а ведь вопрос о колониях, вернее, их нехватки, был крайне важен для Германии).То есть никаких контрибуций, блокады, оккупации и разоружения? Да и о смене власти речь не шла — это англичане хотели судить кайзера, а американцы ни о чем таком не говорили (и только уже после начала переговоров стали требовать его отречения).Немцы, конечно, не доверяли американцам — но к концу лета 1918-го ситуация на фронте стала складываться против них. И уже в сентябре они дали понять, что готовы обсуждать условия прекращения войны. Было подписано перемирие — на тяжелейших условиях, предъявленных союзниками. Германия проиграла войну, не проиграв ее на поле боя, но она все еще надеялась на более-менее справедливый мирный договор.И что получила? От нее не просто потребовали признать вину за развязывание войны, но и к лету 1919-го подготовили для подписания в Версале такие условия мирного договора, которые иначе как грабительскими назвать было нельзя. Ее раздели до нитки, наложили огромную контрибуцию, отняли все колонии, практически лишили флота, передали Саар под контроль Лиги Наций. Уже тогда некоторые дальновидные западные политики предупреждали, что все это приведет к новой войне. И оказались правы. Жадность и ненависть к другому (а немцы не считались и не считали себя частью Запада) довела англосаксов и французов до ужаса Второй мировой.И вот теперь Байден должен предложить русским то, что Вильсон предлагал немцам? Свергнуть свою власть, капитулировать — ради примирения с Западом и снятия санкций? Ну да, а что такого?"Байдену нужно будет сообщить, что для того, чтобы у России был путь назад, ей нужно положить конец войне и сменить руководство в Кремле. Самой важной аудиторией для этой речи будет российская элита. <…> Новое правительство в Москве должно быть готово сократить боевые действия, восстановить соглашения о контроле над вооружениями, освободить американских заложников (таких как журналист Эван Гершкович и Пол Уилан, бывший морской пехотинец США) и российских политических заключенных (таких как Алексей Навальный и Владимир Кара-Мурза*). Оно также должно быть готово к отмене репрессивных мер, которые Путин ввел с началом войны, запретив инакомыслие, критику и оппозицию. <…> Соединенные Штаты согласятся отменить санкции и снять дипломатическую изоляцию России. Соединенные Штаты будут поощрять ответственность виновных в военных преступлениях, а не коллективное наказание.В своем выступлении Байден мог бы рассказать о том, как он хочет, чтобы россияне снова путешествовали и учились в США и Европе, искали работу, заказчиков, клиентов и инвесторов на Западе, сотрудничали с международными партнерами в области передовых научных исследований и с гордостью участвовали в Олимпийских играх следующего лета в Париже. Суть в том, чтобы нарисовать портрет России, будущее которой определяется процветанием и связью с Европой, а не бедностью и изоляцией".Прекрасные условия, одним словом — в случае их принятия Америка даже не будет требовать репараций и суда над руководством России. Как пишет Бергманн:"Украина справедливо потребовала бы справедливости и возмещения ущерба за военные преступления и разрушения России. Но реальность такова, что Россия не будет полностью побеждена по завершении этой войны, что делает трудным требование репараций. Украина или Гаага смогут судить военных преступников только в том случае, если Россия добровольно их выдаст".При этом само собой, что "России придется принять потенциальное членство Украины в ЕС и НАТО", то есть России нужно будет отказаться не просто от своего лидера, курса, самостоятельности, но и от национальных интересов и безопасности. И это все обсуждается на полном серьезе? Да, хотя Бергманн и пишет, что главным условием принятия этих предложений является то, что "России нужно будет поверить, что война проиграна, а ее позиция несостоятельна. Для этого требуется боевой успех Украины, а не речь американского президента". Однако "если посеять среди военных, элиты и общества идею о том, что из этой войны есть выход, это может в конечном итоге принести свои плоды".Понятно, что подобные "условия" для России в принципе неприемлемы, ни в каком виде и ни при каких обстоятельствах никто не будет их даже обсуждать. Но если представить себе невозможное — если бы Россия вдруг поверила в эти "справедливые условия", то нет никаких сомнений в том, что с ней поступили бы так же, как с Германией после Первой мировой, то есть намеренно унизили и ограбили.И тут самое интересное не в том, что в американском истеблишменте есть люди, которые всерьез верят в возможность подобной капитуляции России (это как раз не новость — еще в 2014-м они верили в то, что "у всей российской элиты дети и деньги на Западе, и она свергнет Путина, если сильно надавить санкциями"), а то, каким историческим примером это подкрепляется. То есть русских считают клиническими идиотами — не только не способными учиться на своих исторических ошибках (1917-го и 1991-го), но и такими, которым можно приводить в качестве образца ситуацию, когда доверившегося и сдавшегося обманули? Исторический пример того, что верить англосаксам нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах, нам предлагают в качестве образца достижения договоренностей. Это от глупости или самонадеянности? Не имеет значения, но показывает неуважение не только к нам, но и к урокам истории. Которая никого ничему не учит, но больно наказывает за пренебрежение собой.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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аналитика, россия, германия, америка, государственный департамент сша, лига наций, евросоюз