https://ria.ru/20230722/gumanizm-1885705276.html
Член СПЧ заявил, что украинский режим давно вытер ноги о нормы гуманизма
Член СПЧ заявил, что украинский режим давно вытер ноги о нормы гуманизма - РИА Новости, 22.07.2023
Член СПЧ заявил, что украинский режим давно вытер ноги о нормы гуманизма
Украинский режим в очередной раз совершил преступление и давно вытер ноги о нормы международного права и гуманизма, заявил член Совета по правам человека при... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:06
2023-07-22T17:06
2023-07-22T17:51
в мире
россия
александр брод
ростислав журавлев
украина
здоровье - общество
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинский режим в очередной раз совершил преступление и давно вытер ноги о нормы международного права и гуманизма, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб в субботу после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько журналистов. "Печальное известие. Очередное преступление украинского режима, который давно вытер ноги о нормы международного права и гуманизма. С применением кассетных боеприпасов, обстреливая гражданскую автомашину. Погиб российский журналист, его коллега ранен. Соболезную родным и близким Ростислава Журавлева", - сообщил РИА Новости Брод. По его словам, об этой трагедии "позорно умолчат" западные пропагандисты. "Но российские журналисты и их честные зарубежные коллеги все равно будут продолжать освещать ход СВО, их не испугать", - отметил Брод. Правозащитный мониторинг военных преступлений Украины пополнится ещё одним вопиющим фактом, добавил член СПЦ.
https://ria.ru/20230722/zhurnalisty-1885685780.html
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в мире, россия, александр брод, ростислав журавлев, украина, здоровье - общество, обстрел группы журналистов в зоне сво
В мире, Россия, Александр Брод, Ростислав Журавлев, Украина, Здоровье - Общество, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Член СПЧ заявил, что украинский режим давно вытер ноги о нормы гуманизма
Брод: украинский режим давно вытер ноги о нормы международного права и гуманизма