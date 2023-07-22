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Польский генерал предупредил Украину о смертельно опасном маневре России
Польский генерал предупредил Украину о смертельно опасном маневре России - РИА Новости, 22.07.2023
Польский генерал предупредил Украину о смертельно опасном маневре России
Российские войска могут обойти ВСУ с фланга и начать собственное наступление, о такой угрозе для Украины предупредил польский генерал Леон Коморницкий в... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T04:21
2023-07-22T04:21
2023-07-22T04:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
артемовск
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские войска могут обойти ВСУ с фланга и начать собственное наступление, о такой угрозе для Украины предупредил польский генерал Леон Коморницкий в интервью на YouTube-канале Nowa konfederacja."Существует угроза того, что русские зайдут во фланг атакующих украинских группировок. Поэтому фронт должен быть стабилизирован", — заявил генерал.Российские войска, по мнению Коморницкого, могут начать свое наступление, лишив при этом ВСУ возможности вклиниться в оборонительные рубежи.Польский генерал призвал ВСУ обратить внимание на то, что российские войска уже ведут наступательные действия в нескольких направлениях, в том числе к северу от Артемовска. Коморницкий посоветовал украинским военным бросить свои силы на то, чтобы остановить это наступление, что, по его мнению, является ключевым фактором успеха украинского удара.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230722/ukraina-1885630432.html
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Польский генерал предупредил Украину о смертельно опасном маневре России
Польский генерал Коморницкий: русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление