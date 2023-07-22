https://ria.ru/20230722/frantsiya-1885630969.html

Опрос выявил рекордное число недовольных правительством французов

Опрос выявил рекордное число недовольных правительством французов - РИА Новости, 22.07.2023

Опрос выявил рекордное число недовольных правительством французов

Более 60% французов недовольны перестановками в правительстве Франции и деятельностью премьер-министра Элизабет Борн, которой президент Эммануэль Макрон выразил РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T02:56

2023-07-22T02:56

2023-07-22T02:56

франция

эммануэль макрон

элизабет борн

в мире

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ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Более 60% французов недовольны перестановками в правительстве Франции и деятельностью премьер-министра Элизабет Борн, которой президент Эммануэль Макрон выразил "свое полное доверие", оставив в кресле премьера, сообщило издание Figaro. Согласно исследованию Odoxa-Backbone, процент недовольных деятельностью правительства достиг рекордного максимума. "Шестьдесят один процент французов выражают недовольство перестановками в правительстве. Это самый большой когда-либо зарегистрированный институтом процент недовольных правительством с момента избрания Макрона на первый срок", - пишет СМИ. Каждый шестой француз хочет отставки премьер-министра. "Шестьдесят два процента орошенных хотят, чтобы Матиньонский дворец "сменил лицо", а главу кабмина заменили, 74% респондентов уверены, что новое правительство будет проводить ту же политику, что и прежде", - пишет издание. Накануне президент Франции провел перестановки в правительстве, сохранив ключевых министров на их постах и заменив глав министерств образования и здравоохранения, а также министра по вопросам солидарности и семьи. Всего в кабмине появилось восемь новых членов, включая госсекретарей и министров-делегатов. Изначально в окружении президента сообщали лишь о "корректировках" в правительстве, отмечая, что изменения не коснутся ключевых ведомств - МИД, МВД, минобороны и минфина. Ранее на этой неделе Макрон сообщил, что Элизабет Борн сохранит кресло премьера, отметив, что она пользуется его полным доверием. Исследование прошло онлайн 20-21 июля, в нем участвовали 1005 человек.

https://ria.ru/20230719/frantsiya-1885157437.html

https://ria.ru/20230721/frantsiya-1885471722.html

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франция, эммануэль макрон, элизабет борн, в мире