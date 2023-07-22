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Опрос выявил рекордное число недовольных правительством французов - РИА Новости, 22.07.2023
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02:56 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/frantsiya-1885630969.html
Опрос выявил рекордное число недовольных правительством французов
Опрос выявил рекордное число недовольных правительством французов - РИА Новости, 22.07.2023
Опрос выявил рекордное число недовольных правительством французов
Более 60% французов недовольны перестановками в правительстве Франции и деятельностью премьер-министра Элизабет Борн, которой президент Эммануэль Макрон выразил РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T02:56
2023-07-22T02:56
франция
эммануэль макрон
элизабет борн
в мире
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ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Более 60% французов недовольны перестановками в правительстве Франции и деятельностью премьер-министра Элизабет Борн, которой президент Эммануэль Макрон выразил "свое полное доверие", оставив в кресле премьера, сообщило издание Figaro. Согласно исследованию Odoxa-Backbone, процент недовольных деятельностью правительства достиг рекордного максимума. "Шестьдесят один процент французов выражают недовольство перестановками в правительстве. Это самый большой когда-либо зарегистрированный институтом процент недовольных правительством с момента избрания Макрона на первый срок", - пишет СМИ. Каждый шестой француз хочет отставки премьер-министра. "Шестьдесят два процента орошенных хотят, чтобы Матиньонский дворец "сменил лицо", а главу кабмина заменили, 74% респондентов уверены, что новое правительство будет проводить ту же политику, что и прежде", - пишет издание. Накануне президент Франции провел перестановки в правительстве, сохранив ключевых министров на их постах и заменив глав министерств образования и здравоохранения, а также министра по вопросам солидарности и семьи. Всего в кабмине появилось восемь новых членов, включая госсекретарей и министров-делегатов. Изначально в окружении президента сообщали лишь о "корректировках" в правительстве, отмечая, что изменения не коснутся ключевых ведомств - МИД, МВД, минобороны и минфина. Ранее на этой неделе Макрон сообщил, что Элизабет Борн сохранит кресло премьера, отметив, что она пользуется его полным доверием. Исследование прошло онлайн 20-21 июля, в нем участвовали 1005 человек.
https://ria.ru/20230719/frantsiya-1885157437.html
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франция, эммануэль макрон, элизабет борн, в мире
Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, В мире
Опрос выявил рекордное число недовольных правительством французов

Figaro: число недовольных властями французов превысило 60 процентов и стало рекордным

© AP Photo / Lewis JolyУчастники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Более 60% французов недовольны перестановками в правительстве Франции и деятельностью премьер-министра Элизабет Борн, которой президент Эммануэль Макрон выразил "свое полное доверие", оставив в кресле премьера, сообщило издание Figaro.
Согласно исследованию Odoxa-Backbone, процент недовольных деятельностью правительства достиг рекордного максимума.
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"Шестьдесят один процент французов выражают недовольство перестановками в правительстве. Это самый большой когда-либо зарегистрированный институтом процент недовольных правительством с момента избрания Макрона на первый срок", - пишет СМИ.
Каждый шестой француз хочет отставки премьер-министра.
"Шестьдесят два процента орошенных хотят, чтобы Матиньонский дворец "сменил лицо", а главу кабмина заменили, 74% респондентов уверены, что новое правительство будет проводить ту же политику, что и прежде", - пишет издание.
Накануне президент Франции провел перестановки в правительстве, сохранив ключевых министров на их постах и заменив глав министерств образования и здравоохранения, а также министра по вопросам солидарности и семьи. Всего в кабмине появилось восемь новых членов, включая госсекретарей и министров-делегатов.
Изначально в окружении президента сообщали лишь о "корректировках" в правительстве, отмечая, что изменения не коснутся ключевых ведомств - МИД, МВД, минобороны и минфина.
Ранее на этой неделе Макрон сообщил, что Элизабет Борн сохранит кресло премьера, отметив, что она пользуется его полным доверием.
Исследование прошло онлайн 20-21 июля, в нем участвовали 1005 человек.
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