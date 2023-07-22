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В Москве пройдет Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна - РИА Новости, 22.07.2023
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Туризм
 
00:25 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/festival-1885440056.html
В Москве пройдет Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна
В Москве пройдет Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна - РИА Новости, 22.07.2023
В Москве пройдет Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна
В эти выходные, 22 и 23 июля, в Москве в Саду "Эрмитаж" пройдет Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает пресс-служба праздника. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T00:25
2023-07-22T00:25
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В эти выходные, 22 и 23 июля, в Москве в Саду "Эрмитаж" пройдет Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает пресс-служба праздника.Гостям предлагают отправиться в путешествие в один из самых ярких регионов мира, увидеть иммерсивную шоу-программу и большой концерт с участием латиноамериканских артистов, а также множество интерактивных зон.На Главной сцене выступят латиноамериканские и российские артисты самых разных жанров – от популярной современной эстрады до национальных танцев. Гости фестиваля увидят джазовый перфоманс бразильского гистариста-виртуаза и вокалиста Жоандера Сантоса, исполняющего хиты в ритме самбы и лирику босановы. Аргентинский танцевальный фольклор исполнит дуэт Duo Lizunova Gorgone – Виктория Лизунова и Хесус Горгоне. Также зрители услышат джаз в исполнении кубинского Hot Havana Orchestra, бачате и меренгу от доминиканского оркестра "Эль Доми" из Доминиканы, вокальные номера оперной певицы из Эквадора Карен Лисбет Соса Лимонес, победительницы музыкального фестиваля "Дорога на Ялту 2022". Школа бразильских барабанщиков "Самба Реал" исполнит настоящую самбу.На Фуд-корте гостей будут ждать блюда латиноамериканской кухни – тако, севиче, буррито, начос, эмпанадас, чемичанга, питакса, чурраско, чили кон карне, фаршированные халапеньо, ароматный бразильский кофе и сочные тропические фрукты.Кроме того, гости фестиваля смогут побывать на Ферме лам и альпак, посмотреть показательные выступления и поучаствовать в мастер-классах по бразильскому боевому искусству Капоэйра, приобрести латиноамериканские товары и сувениры на Latina Market. А еще посетить уроки испанского и португальского языка, научиться танцевать танго, сальсу, бачату, мамбо, зумбу и меренге, и сделать красочные фотографии в ярких фотозонах. Вечером выступят латиноамериканские диджеи с ритмами пляжа Копакабана.Официальное открытие фестиваля с участием послов латиноамериканских стран и представителей Правительства Москвы состоятся 22 июля в 14:00 на Главной сцене.Праздник организован по инициативе департаментов внешнеэкономических и международных связей и культуры Москвы, Московского центра международного сотрудничества, Дома Латинской Америки и Посольств стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Вход на фестиваль свободный. Подробную программу можно узнать на сайте.
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7 495 645-6601
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В Москве пройдет Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Карибский бассейн – в Москве: в саду "Эрмитаж" состоится латиноамериканский фестиваль

© Фото : пресс-служба Фестиваля стран Латинской Америки и Карибского бассейнаФестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна
Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Фото : пресс-служба Фестиваля стран Латинской Америки и Карибского бассейна
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В эти выходные, 22 и 23 июля, в Москве в Саду "Эрмитаж" пройдет Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает пресс-служба праздника.
Гостям предлагают отправиться в путешествие в один из самых ярких регионов мира, увидеть иммерсивную шоу-программу и большой концерт с участием латиноамериканских артистов, а также множество интерактивных зон.
На Главной сцене выступят латиноамериканские и российские артисты самых разных жанров – от популярной современной эстрады до национальных танцев. Гости фестиваля увидят джазовый перфоманс бразильского гистариста-виртуаза и вокалиста Жоандера Сантоса, исполняющего хиты в ритме самбы и лирику босановы. Аргентинский танцевальный фольклор исполнит дуэт Duo Lizunova Gorgone – Виктория Лизунова и Хесус Горгоне.
Также зрители услышат джаз в исполнении кубинского Hot Havana Orchestra, бачате и меренгу от доминиканского оркестра "Эль Доми" из Доминиканы, вокальные номера оперной певицы из Эквадора Карен Лисбет Соса Лимонес, победительницы музыкального фестиваля "Дорога на Ялту 2022". Школа бразильских барабанщиков "Самба Реал" исполнит настоящую самбу.
© Фото : пресс-служба Фестиваля стран Латинской Америки и Карибского бассейнаФестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна
Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна
Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна
© Фото : пресс-служба Фестиваля стран Латинской Америки и Карибского бассейна
1 из 3
© Фото : пресс-служба Фестиваля стран Латинской Америки и Карибского бассейнаФестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна
Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна
Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна
© Фото : пресс-служба Фестиваля стран Латинской Америки и Карибского бассейна
2 из 3
© Фото : пресс-служба Фестиваля стран Латинской Америки и Карибского бассейнаФестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна
Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна
Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна
© Фото : пресс-служба Фестиваля стран Латинской Америки и Карибского бассейна
3 из 3
Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна
© Фото : пресс-служба Фестиваля стран Латинской Америки и Карибского бассейна
1 из 3
Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна
© Фото : пресс-служба Фестиваля стран Латинской Америки и Карибского бассейна
2 из 3
Фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна
© Фото : пресс-служба Фестиваля стран Латинской Америки и Карибского бассейна
3 из 3
На Фуд-корте гостей будут ждать блюда латиноамериканской кухни – тако, севиче, буррито, начос, эмпанадас, чемичанга, питакса, чурраско, чили кон карне, фаршированные халапеньо, ароматный бразильский кофе и сочные тропические фрукты.
Кроме того, гости фестиваля смогут побывать на Ферме лам и альпак, посмотреть показательные выступления и поучаствовать в мастер-классах по бразильскому боевому искусству Капоэйра, приобрести латиноамериканские товары и сувениры на Latina Market. А еще посетить уроки испанского и португальского языка, научиться танцевать танго, сальсу, бачату, мамбо, зумбу и меренге, и сделать красочные фотографии в ярких фотозонах. Вечером выступят латиноамериканские диджеи с ритмами пляжа Копакабана.
Официальное открытие фестиваля с участием послов латиноамериканских стран и представителей Правительства Москвы состоятся 22 июля в 14:00 на Главной сцене.
Праздник организован по инициативе департаментов внешнеэкономических и международных связей и культуры Москвы, Московского центра международного сотрудничества, Дома Латинской Америки и Посольств стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Вход на фестиваль свободный. Подробную программу можно узнать на сайте.
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