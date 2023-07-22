https://ria.ru/20230722/dtp-1885653524.html
В ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии пострадали 12 человек
В ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии пострадали 12 человек - РИА Новости, 22.07.2023
В ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии пострадали 12 человек
Рейсовый автобус Махачкала-Ростов столкнулся с "Камазом" на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, в результате, по предварительным данным,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T10:46
2023-07-22T10:46
2023-07-22T11:01
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Рейсовый автобус Махачкала-Ростов столкнулся с "Камазом" на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, в результате, по предварительным данным, пострадали 12 человек, сообщило региональное МВД."Около 8.00 мск в субботу на 472-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Volvo, следовавшего по маршруту "Махачкала-Ростов", под управлением 36-летнего жителя Ростовской области и автомобиля "Камаз", за рулем которого находился 32-летний местный житель", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате ДТП, по предварительной информации, 12 человек получили травмы различной степени тяжести."Движение на участке автодороги перекрыто. Организован объезд через автомобильные дороги "Старый Черек-Черная Речка" и "Нарткала-Озрек-Хатуей", - уточняет МВД.
https://ria.ru/20230721/dtp-1885430600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии пострадали 12 человек
В ДТП с автобусом и "КамАЗом" в Кабардино-Балкарии пострадали 12 человек
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Рейсовый автобус Махачкала-Ростов столкнулся с "Камазом" на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, в результате, по предварительным данным, пострадали 12 человек, сообщило региональное МВД.
"Около 8.00 мск в субботу на 472-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Урванском районе
Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Volvo
, следовавшего по маршруту "Махачкала-Ростов", под управлением 36-летнего жителя Ростовской области
и автомобиля "Камаз", за рулем которого находился 32-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП, по предварительной информации, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.
"Движение на участке автодороги перекрыто. Организован объезд через автомобильные дороги "Старый Черек-Черная Речка" и "Нарткала-Озрек-Хатуей", - уточняет МВД.
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