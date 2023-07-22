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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 22.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/donetsk-1885660338.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 22.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T11:59
2023-07-22T11:59
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
украина
нато
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...11.25 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...️11:25- населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, представительство сообщает, что в 11.35 по Донецку (Петровский район) было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Петровский район находится на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года он также регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230722/ukraina-1885657774.html
https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885645078.html
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донецк, макеевка, украина, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Украина, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...11.25 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...️11:25- населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Кроме того, представительство сообщает, что в 11.35 по Донецку (Петровский район) было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Петровский район находится на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года он также регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаУкраинаНАТОПроисшествия
 
 
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