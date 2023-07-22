https://ria.ru/20230722/burya-1885692000.html

На севере Сербии число жертв бури выросло до двух, сообщили СМИ

На севере Сербии число жертв бури выросло до двух, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.07.2023

На севере Сербии число жертв бури выросло до двух, сообщили СМИ

Во время бури с грозой в поселке Ковачица на северо-востоке Сербии погибла женщина, таким образом, число жертв стихии выросло до двух, передает Радио и... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:56

2023-07-22T15:56

2023-07-22T15:56

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БЕЛГРАД, 22 июл - РИА Новости. Во время бури с грозой в поселке Ковачица на северо-востоке Сербии погибла женщина, таким образом, число жертв стихии выросло до двух, передает Радио и телевидение Сербии. Буря с грозой, ударами молний, сильнейшим ветром и обильным дождем началась вечером в пятницу на севере Сербии в городе Нови-Сад, затем она пришла в Белград. Порывы ветра сорвали покрытие с крыш, повалили деревья и конструкции на улицах, один строительный кран упал поблизости от выставочно-ярмарочного комплекса Нови-Сада и перекрыл дорогу. Местные СМИ сообщали, что в Нови-Саде погиб 12-летний ребенок, еще пять человек были спасены. "Женщина в Ковачице погибла при пожаре, когда огонь от удара молнии перекинулся с дерева на ее дом", - сообщило национальное ТВ. Оно также подтвердило информацию о гибели 12-летнего мальчика, сообщив подробности случившегося. "Мальчик в возрасте 12 лет погиб в Нови-Саде. Он около 18.00 (19.00 мск - ред.) вышел из дома, когда началась непогода, и пришел к дому своей тети. Тело нашли перед зданием рядом с искрящимися проводами и трубами. Причины смерти устанавливаются", - передает национальное ТВ. Уточняется, что сотрудники Сектора по ЧС МВД Сербии спасли в течение ночи пять человек, из них двое детей в Нови-Саде. Детей извлекли из такси, на которое упало дерево, еще одна спасенная - работница киоска на набережной, на который также обрушился ствол. У пострадавшей травмы ног.

https://ria.ru/20230720/nepogoda-1885379268.html

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