https://ria.ru/20230722/burya-1885692000.html
На севере Сербии число жертв бури выросло до двух, сообщили СМИ
На севере Сербии число жертв бури выросло до двух, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.07.2023
На севере Сербии число жертв бури выросло до двух, сообщили СМИ
Во время бури с грозой в поселке Ковачица на северо-востоке Сербии погибла женщина, таким образом, число жертв стихии выросло до двух, передает Радио и... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:56
2023-07-22T15:56
2023-07-22T15:56
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БЕЛГРАД, 22 июл - РИА Новости. Во время бури с грозой в поселке Ковачица на северо-востоке Сербии погибла женщина, таким образом, число жертв стихии выросло до двух, передает Радио и телевидение Сербии. Буря с грозой, ударами молний, сильнейшим ветром и обильным дождем началась вечером в пятницу на севере Сербии в городе Нови-Сад, затем она пришла в Белград. Порывы ветра сорвали покрытие с крыш, повалили деревья и конструкции на улицах, один строительный кран упал поблизости от выставочно-ярмарочного комплекса Нови-Сада и перекрыл дорогу. Местные СМИ сообщали, что в Нови-Саде погиб 12-летний ребенок, еще пять человек были спасены. "Женщина в Ковачице погибла при пожаре, когда огонь от удара молнии перекинулся с дерева на ее дом", - сообщило национальное ТВ. Оно также подтвердило информацию о гибели 12-летнего мальчика, сообщив подробности случившегося. "Мальчик в возрасте 12 лет погиб в Нови-Саде. Он около 18.00 (19.00 мск - ред.) вышел из дома, когда началась непогода, и пришел к дому своей тети. Тело нашли перед зданием рядом с искрящимися проводами и трубами. Причины смерти устанавливаются", - передает национальное ТВ. Уточняется, что сотрудники Сектора по ЧС МВД Сербии спасли в течение ночи пять человек, из них двое детей в Нови-Саде. Детей извлекли из такси, на которое упало дерево, еще одна спасенная - работница киоска на набережной, на который также обрушился ствол. У пострадавшей травмы ног.
https://ria.ru/20230720/nepogoda-1885379268.html
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в мире, белград (город), сербия
В мире, Белград (город), Сербия
На севере Сербии число жертв бури выросло до двух, сообщили СМИ
Радио Сербии: на северо-востоке Сербии во время бури с грозой погибли два человека
БЕЛГРАД, 22 июл - РИА Новости.
Во время бури с грозой в поселке Ковачица на северо-востоке Сербии погибла женщина, таким образом, число жертв стихии выросло до двух, передает
Радио и телевидение Сербии.
Буря с грозой, ударами молний, сильнейшим ветром и обильным дождем началась вечером в пятницу на севере Сербии в городе Нови-Сад, затем она пришла в Белград
. Порывы ветра сорвали покрытие с крыш, повалили деревья и конструкции на улицах, один строительный кран упал поблизости от выставочно-ярмарочного комплекса Нови-Сада и перекрыл дорогу. Местные СМИ сообщали
, что в Нови-Саде погиб 12-летний ребенок, еще пять человек были спасены.
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"Женщина в Ковачице погибла при пожаре, когда огонь от удара молнии перекинулся с дерева на ее дом", - сообщило национальное ТВ.
Оно также подтвердило информацию о гибели 12-летнего мальчика, сообщив подробности случившегося.
"Мальчик в возрасте 12 лет погиб в Нови-Саде. Он около 18.00 (19.00 мск - ред.) вышел из дома, когда началась непогода, и пришел к дому своей тети. Тело нашли перед зданием рядом с искрящимися проводами и трубами. Причины смерти устанавливаются", - передает национальное ТВ.
Уточняется, что сотрудники Сектора по ЧС МВД Сербии спасли в течение ночи пять человек, из них двое детей в Нови-Саде. Детей извлекли из такси, на которое упало дерево, еще одна спасенная - работница киоска на набережной, на который также обрушился ствол. У пострадавшей травмы ног.
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