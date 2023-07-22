Рейтинг@Mail.ru
На севере Сербии число жертв бури выросло до двух, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/burya-1885692000.html
На севере Сербии число жертв бури выросло до двух, сообщили СМИ
На севере Сербии число жертв бури выросло до двух, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.07.2023
На севере Сербии число жертв бури выросло до двух, сообщили СМИ
Во время бури с грозой в поселке Ковачица на северо-востоке Сербии погибла женщина, таким образом, число жертв стихии выросло до двух, передает Радио и... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:56
2023-07-22T15:56
в мире
белград (город)
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885664366_0:39:2567:1483_1920x0_80_0_0_bf8f12fa2e445d79fe0a02432aec5ee2.jpg
БЕЛГРАД, 22 июл - РИА Новости. Во время бури с грозой в поселке Ковачица на северо-востоке Сербии погибла женщина, таким образом, число жертв стихии выросло до двух, передает Радио и телевидение Сербии. Буря с грозой, ударами молний, сильнейшим ветром и обильным дождем началась вечером в пятницу на севере Сербии в городе Нови-Сад, затем она пришла в Белград. Порывы ветра сорвали покрытие с крыш, повалили деревья и конструкции на улицах, один строительный кран упал поблизости от выставочно-ярмарочного комплекса Нови-Сада и перекрыл дорогу. Местные СМИ сообщали, что в Нови-Саде погиб 12-летний ребенок, еще пять человек были спасены. "Женщина в Ковачице погибла при пожаре, когда огонь от удара молнии перекинулся с дерева на ее дом", - сообщило национальное ТВ. Оно также подтвердило информацию о гибели 12-летнего мальчика, сообщив подробности случившегося. "Мальчик в возрасте 12 лет погиб в Нови-Саде. Он около 18.00 (19.00 мск - ред.) вышел из дома, когда началась непогода, и пришел к дому своей тети. Тело нашли перед зданием рядом с искрящимися проводами и трубами. Причины смерти устанавливаются", - передает национальное ТВ. Уточняется, что сотрудники Сектора по ЧС МВД Сербии спасли в течение ночи пять человек, из них двое детей в Нови-Саде. Детей извлекли из такси, на которое упало дерево, еще одна спасенная - работница киоска на набережной, на который также обрушился ствол. У пострадавшей травмы ног.
https://ria.ru/20230720/nepogoda-1885379268.html
https://ria.ru/20230720/pyl-1885372933.html
белград (город)
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885664366_270:0:2298:1521_1920x0_80_0_0_5d864690b4dbcb7e4692b665b53f252f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белград (город), сербия
В мире, Белград (город), Сербия
На севере Сербии число жертв бури выросло до двух, сообщили СМИ

Радио Сербии: на северо-востоке Сербии во время бури с грозой погибли два человека

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкПоваленные металлические конструкции и разрушения в результате сильной бури в сербском городе Нови-Сад
Поваленные металлические конструкции и разрушения в результате сильной бури в сербском городе Нови-Сад - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в медиабанк
Поваленные металлические конструкции и разрушения в результате сильной бури в сербском городе Нови-Сад. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 июл - РИА Новости. Во время бури с грозой в поселке Ковачица на северо-востоке Сербии погибла женщина, таким образом, число жертв стихии выросло до двух, передает Радио и телевидение Сербии.
Буря с грозой, ударами молний, сильнейшим ветром и обильным дождем началась вечером в пятницу на севере Сербии в городе Нови-Сад, затем она пришла в Белград. Порывы ветра сорвали покрытие с крыш, повалили деревья и конструкции на улицах, один строительный кран упал поблизости от выставочно-ярмарочного комплекса Нови-Сада и перекрыл дорогу. Местные СМИ сообщали, что в Нови-Саде погиб 12-летний ребенок, еще пять человек были спасены.
Тяжелые дождевые облака - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
На севере Италии более ста человек получили травмы из-за непогоды
20 июля, 22:45
"Женщина в Ковачице погибла при пожаре, когда огонь от удара молнии перекинулся с дерева на ее дом", - сообщило национальное ТВ.
Оно также подтвердило информацию о гибели 12-летнего мальчика, сообщив подробности случившегося.
"Мальчик в возрасте 12 лет погиб в Нови-Саде. Он около 18.00 (19.00 мск - ред.) вышел из дома, когда началась непогода, и пришел к дому своей тети. Тело нашли перед зданием рядом с искрящимися проводами и трубами. Причины смерти устанавливаются", - передает национальное ТВ.
Уточняется, что сотрудники Сектора по ЧС МВД Сербии спасли в течение ночи пять человек, из них двое детей в Нови-Саде. Детей извлекли из такси, на которое упало дерево, еще одна спасенная - работница киоска на набережной, на который также обрушился ствол. У пострадавшей травмы ног.
Верблюды в пустыне Сахара - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Облако пыли из Сахары угрожает Карибам, заявили метеорологи
20 июля, 21:28
 
В миреБелград (город)Сербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала