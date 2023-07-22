https://ria.ru/20230722/belgorod-1885663217.html
ВСУ в пятницу выпустили по Белгородской области более сотни снарядов
ВСУ в пятницу выпустили по Белгородской области более сотни снарядов - РИА Новости, 22.07.2023
ВСУ в пятницу выпустили по Белгородской области более сотни снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более сотни раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T12:19
2023-07-22T12:19
2023-07-22T12:19
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более сотни раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков опубликовал сводку за 21 июля: обстрелам подверглись приграничные районы, общее число выпущенных снарядов составило 106. Также село в Белгородском районе было обстреляно кассетными боеприпасами из РСЗО. Днем ранее обстрелу подверглось семь муниципалитетов, количество боеприпасов было 131. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета - зафиксировано 10 выстрелов. По селу Щетиновка выпущено девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе по селу Новопетровка выпущен один минометный снаряд. В Волоконовском районе окраины хутора Старый и села Тишанка в сумме 18 раз обстреляли из ствольной артиллерии. В Грайворонском округе по окраине села Смородино выпущено три артиллерийских снаряда, по окраине села Пороз - четыре. По данным губернатора, в Краснояружском районе обстреляно три раза из артиллерии село Илек-Пеньковка. Пострадавших нет, но осколками снарядов повреждены 12 частных домовладений и три автомобиля. По селу Вязовое выпущено семь артиллерийских снарядов. Также из артиллерии обстреляли окраину села Графовка - зафиксировано 10 прилетов. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу Муром - два минометных снаряда, по поселку Ленинский - пять артиллерийских снарядов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230722/ukraina-1885657774.html
https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885645078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков
ВСУ в пятницу выпустили по Белгородской области более сотни снарядов
Губернатор Гладков: ВСУ в пятницу выпустили по Белгородской области более сотни снарядов
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более сотни раз, сообщил
губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков опубликовал сводку за 21 июля: обстрелам подверглись приграничные районы, общее число выпущенных снарядов составило 106. Также село в Белгородском районе
было обстреляно кассетными боеприпасами из РСЗО. Днем ранее обстрелу подверглось семь муниципалитетов, количество боеприпасов было 131.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета - зафиксировано 10 выстрелов. По селу Щетиновка выпущено девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе по селу Новопетровка выпущен один минометный снаряд. В Волоконовском районе окраины хутора Старый и села Тишанка в сумме 18 раз обстреляли из ствольной артиллерии. В Грайворонском округе по окраине села Смородино выпущено три артиллерийских снаряда, по окраине села Пороз - четыре.
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По данным губернатора, в Краснояружском районе обстреляно три раза из артиллерии село Илек-Пеньковка. Пострадавших нет, но осколками снарядов повреждены 12 частных домовладений и три автомобиля. По селу Вязовое выпущено семь артиллерийских снарядов. Также из артиллерии обстреляли окраину села Графовка - зафиксировано 10 прилетов.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу Муром
- два минометных снаряда, по поселку Ленинский - пять артиллерийских снарядов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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