https://ria.ru/20230722/batrutdinov-1885537056.html

Тимур Батрутдинов сделал предложение участнице "Выжить в Дубае"

Тимур Батрутдинов сделал предложение участнице "Выжить в Дубае" - РИА Новости, 22.07.2023

Тимур Батрутдинов сделал предложение участнице "Выжить в Дубае"

Шоумен Тимур Батрутдинов в новом выпуске проекта "Выжить в Дубае" сделал неожиданное предложение участнице народной команды Ангелине Татарченковой, сообщает... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T05:41

2023-07-22T05:41

2023-07-22T05:41

шоубиз

тимур батрутдинов

москва

персидский залив

дубай

знаменитости

любовь

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Шоумен Тимур Батрутдинов в новом выпуске проекта "Выжить в Дубае" сделал неожиданное предложение участнице народной команды Ангелине Татарченковой, сообщает пресс-служба ТНТ. Комик пригласил девушку на прогулку на яхте по Персидскому заливу. Во время разговора он признался, что увидел в ней мать своих детей. "Хочу попросить у тебя телефончик, когда все закончится. Я смотрю на тебя не как на одну из многих девушек. Я смотрю на тебя исключительно как на мать моих детей", – заявил Батрутдинов. Он отметил, что знакомые давно предлагали ему искать жену не в Москве."Мне часто говорили: "Батр, не там ты жену ищешь. В Москве одни хищницы. Езжай куда-нибудь в деревню, найди нормальную, простую, не испорченную". А тут в Дубае я встречаю такую девушку. Я внутренне очень счастлив, что она оказалась здесь", – разоткровенничался шоумен. В свежем выпуске шоу "Выжить в Дубае" станет известно, как Ангелина Татарченкова отреагировала на ухаживания Тимура Батрудтинова. Помимо этого, звездная команда придумает три желания после победы в конкурсе с лампой Алладина. Также участники традиционно сразятся за право проживать в роскошном отеле. Они станут на шаг ближе к финалу, где будет разыгран приз – 10 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230615/tnt-1878353922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тимур батрутдинов, москва, персидский залив, дубай, знаменитости, любовь, отношения, тнт (телеканал), новости шоу-бизнеса