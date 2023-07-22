https://ria.ru/20230722/batrutdinov-1885537056.html
Тимур Батрутдинов сделал предложение участнице "Выжить в Дубае"
Тимур Батрутдинов сделал предложение участнице "Выжить в Дубае" - РИА Новости, 22.07.2023
Тимур Батрутдинов сделал предложение участнице "Выжить в Дубае"
Шоумен Тимур Батрутдинов в новом выпуске проекта "Выжить в Дубае" сделал неожиданное предложение участнице народной команды Ангелине Татарченковой, сообщает... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T05:41
2023-07-22T05:41
2023-07-22T05:41
шоубиз
тимур батрутдинов
москва
персидский залив
дубай
знаменитости
любовь
отношения
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Шоумен Тимур Батрутдинов в новом выпуске проекта "Выжить в Дубае" сделал неожиданное предложение участнице народной команды Ангелине Татарченковой, сообщает пресс-служба ТНТ. Комик пригласил девушку на прогулку на яхте по Персидскому заливу. Во время разговора он признался, что увидел в ней мать своих детей. "Хочу попросить у тебя телефончик, когда все закончится. Я смотрю на тебя не как на одну из многих девушек. Я смотрю на тебя исключительно как на мать моих детей", – заявил Батрутдинов. Он отметил, что знакомые давно предлагали ему искать жену не в Москве."Мне часто говорили: "Батр, не там ты жену ищешь. В Москве одни хищницы. Езжай куда-нибудь в деревню, найди нормальную, простую, не испорченную". А тут в Дубае я встречаю такую девушку. Я внутренне очень счастлив, что она оказалась здесь", – разоткровенничался шоумен. В свежем выпуске шоу "Выжить в Дубае" станет известно, как Ангелина Татарченкова отреагировала на ухаживания Тимура Батрудтинова. Помимо этого, звездная команда придумает три желания после победы в конкурсе с лампой Алладина. Также участники традиционно сразятся за право проживать в роскошном отеле. Они станут на шаг ближе к финалу, где будет разыгран приз – 10 миллионов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур батрутдинов, москва, персидский залив, дубай, знаменитости, любовь, отношения, тнт (телеканал), новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Тимур Батрутдинов, Москва, Персидский залив, Дубай, Знаменитости, Любовь, отношения, ТНТ (телеканал), Новости шоу-бизнеса
Тимур Батрутдинов сделал предложение участнице "Выжить в Дубае"
Тимур Батрутдинов заявил, что видит мать своих детей в участнице "Выжить в Дубае"
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Шоумен Тимур Батрутдинов в новом выпуске проекта "Выжить в Дубае" сделал неожиданное предложение участнице народной команды Ангелине Татарченковой, сообщает пресс-служба ТНТ.
Комик пригласил девушку на прогулку на яхте по Персидскому заливу. Во время разговора он признался, что увидел в ней мать своих детей.
«
"Хочу попросить у тебя телефончик, когда все закончится. Я смотрю на тебя не как на одну из многих девушек. Я смотрю на тебя исключительно как на мать моих детей", – заявил Батрутдинов.
Он отметил, что знакомые давно предлагали ему искать жену не в Москве.
«
"Мне часто говорили: "Батр, не там ты жену ищешь. В Москве одни хищницы. Езжай куда-нибудь в деревню, найди нормальную, простую, не испорченную". А тут в Дубае я встречаю такую девушку. Я внутренне очень счастлив, что она оказалась здесь", – разоткровенничался шоумен.
В свежем выпуске шоу "Выжить в Дубае" станет известно, как Ангелина Татарченкова отреагировала на ухаживания Тимура Батрудтинова.
Помимо этого, звездная команда придумает три желания после победы в конкурсе с лампой Алладина. Также участники традиционно сразятся за право проживать в роскошном отеле. Они станут на шаг ближе к финалу, где будет разыгран приз – 10 миллионов рублей.
Стали известны участники народной команды реалити-шоу "Выжить в Дубае"