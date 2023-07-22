https://ria.ru/20230722/avto-1885685590.html

В Екатеринбурге лихач на Porsche, мчавшийся от ГИБДД, повредил девять авто

В Екатеринбурге лихач на Porsche, мчавшийся от ГИБДД, повредил девять авто - РИА Новости, 22.07.2023

В Екатеринбурге лихач на Porsche, мчавшийся от ГИБДД, повредил девять авто

Лихач на Porsche Cayenne в Екатеринбурге, скрывающийся от ГИБДД, повредил девять машин – три машины ДПС и шесть гражданских, включая свою иномарку, сообщил... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:19

2023-07-22T15:19

2023-07-22T15:19

происшествия

авто

россия

екатеринбург

валерий горелых

гибдд мвд рф

porsche panamera

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Лихач на Porsche Cayenne в Екатеринбурге, скрывающийся от ГИБДД, повредил девять машин – три машины ДПС и шесть гражданских, включая свою иномарку, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В субботу сотрудники Госавтоинспекции в Екатеринбурге с применением табельного оружия задержали водителя на Porsche Cayenne. Мужчина нарушил правила дорожного движения, а после не подчинился требованию правоохранителей остановиться и пытался скрыться, тараня припаркованные машины. Сотрудники МВД, сделав предупредительные выстрелы в воздух, открыли огонь по колесам. "Во время несения службы 22 июля около 04.20 (02.20 мск) наряд ДПС, двигаясь по улице Малышева в районе доме 51, увидели, как водитель встречной автомашины Porsche Cayenne проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Неоднократные требования полицейских о немедленной остановке, лихач проигнорировал. Началось преследование, в ходе которого он на высокой скорости совершал опасные маневры. К погоне подключились и другие наряды ОВД. В итоге на улице Блюхера 43, внутри дворового проезда иномарку заблокировали. Но и после этого "шумахер" продолжил попытки ретироваться, тараня служебные и гражданские машины", – сказал Горелых. Как установили инспекторы ДПС, за рулем спортивного кроссовера находился ранее судимый 46-летний свердловчанин. У него взяты биоматериалы для проведения химико-токсикологического исследования, чтобы определить наличие или отсутствие в организме запрещенных веществ. "Механические повреждения получили три патрульных автомашины ДПС и шесть гражданских, включая иномарку подозреваемого. Точный материальный ущерб устанавливается. На все вопросы сотрудников полиции задержанный не отвечает, играет в молчанку, словно бывалый рецидивист. Его тело представляет из себя практически картинную галерею из-за количества имеющихся тату. Грудь мужчины "украшает" большое изображение в виде иконы, но поведение явно неподобающее человеку, живущему по религиозным канонам. Ведется тщательное расследование", – отметил Горелых. На водителя кроссовера составлены административные материалы по части 2 статьи 12.25 (невыполнение законных требований об остановке транспортного средства), статье 19.3 (невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции) и статье 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).

https://ria.ru/20230721/dtp-1885622776.html

https://ria.ru/20230715/dtp-1884347431.html

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происшествия, авто, россия, екатеринбург, валерий горелых, гибдд мвд рф, porsche panamera