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В Екатеринбурге лихач на Porsche, мчавшийся от ГИБДД, повредил девять авто - РИА Новости, 22.07.2023
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15:19 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/avto-1885685590.html
В Екатеринбурге лихач на Porsche, мчавшийся от ГИБДД, повредил девять авто
В Екатеринбурге лихач на Porsche, мчавшийся от ГИБДД, повредил девять авто - РИА Новости, 22.07.2023
В Екатеринбурге лихач на Porsche, мчавшийся от ГИБДД, повредил девять авто
Лихач на Porsche Cayenne в Екатеринбурге, скрывающийся от ГИБДД, повредил девять машин – три машины ДПС и шесть гражданских, включая свою иномарку, сообщил... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:19
2023-07-22T15:19
происшествия
авто
россия
екатеринбург
валерий горелых
гибдд мвд рф
porsche panamera
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Лихач на Porsche Cayenne в Екатеринбурге, скрывающийся от ГИБДД, повредил девять машин – три машины ДПС и шесть гражданских, включая свою иномарку, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В субботу сотрудники Госавтоинспекции в Екатеринбурге с применением табельного оружия задержали водителя на Porsche Cayenne. Мужчина нарушил правила дорожного движения, а после не подчинился требованию правоохранителей остановиться и пытался скрыться, тараня припаркованные машины. Сотрудники МВД, сделав предупредительные выстрелы в воздух, открыли огонь по колесам. "Во время несения службы 22 июля около 04.20 (02.20 мск) наряд ДПС, двигаясь по улице Малышева в районе доме 51, увидели, как водитель встречной автомашины Porsche Cayenne проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Неоднократные требования полицейских о немедленной остановке, лихач проигнорировал. Началось преследование, в ходе которого он на высокой скорости совершал опасные маневры. К погоне подключились и другие наряды ОВД. В итоге на улице Блюхера 43, внутри дворового проезда иномарку заблокировали. Но и после этого "шумахер" продолжил попытки ретироваться, тараня служебные и гражданские машины", – сказал Горелых. Как установили инспекторы ДПС, за рулем спортивного кроссовера находился ранее судимый 46-летний свердловчанин. У него взяты биоматериалы для проведения химико-токсикологического исследования, чтобы определить наличие или отсутствие в организме запрещенных веществ. "Механические повреждения получили три патрульных автомашины ДПС и шесть гражданских, включая иномарку подозреваемого. Точный материальный ущерб устанавливается. На все вопросы сотрудников полиции задержанный не отвечает, играет в молчанку, словно бывалый рецидивист. Его тело представляет из себя практически картинную галерею из-за количества имеющихся тату. Грудь мужчины "украшает" большое изображение в виде иконы, но поведение явно неподобающее человеку, живущему по религиозным канонам. Ведется тщательное расследование", – отметил Горелых. На водителя кроссовера составлены административные материалы по части 2 статьи 12.25 (невыполнение законных требований об остановке транспортного средства), статье 19.3 (невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции) и статье 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).
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происшествия, авто, россия, екатеринбург, валерий горелых, гибдд мвд рф, porsche panamera
Происшествия, Авто, Россия, Екатеринбург, Валерий Горелых, ГИБДД МВД РФ, Porsche Panamera
В Екатеринбурге лихач на Porsche, мчавшийся от ГИБДД, повредил девять авто

В Екатеринбурге Лихач на Porsche, скрывающийся от ГИБДД, повредил девять авто

© Кадр из видео очевидцаВодитель на Porsche Cayenne в Екатеринбурге, скрывающийся от ГИБДД в Екатеринбурге
Водитель на Porsche Cayenne в Екатеринбурге, скрывающийся от ГИБДД в Екатеринбурге
© Кадр из видео очевидца
Водитель на Porsche Cayenne в Екатеринбурге, скрывающийся от ГИБДД в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Лихач на Porsche Cayenne в Екатеринбурге, скрывающийся от ГИБДД, повредил девять машин – три машины ДПС и шесть гражданских, включая свою иномарку, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В субботу сотрудники Госавтоинспекции в Екатеринбурге с применением табельного оружия задержали водителя на Porsche Cayenne. Мужчина нарушил правила дорожного движения, а после не подчинился требованию правоохранителей остановиться и пытался скрыться, тараня припаркованные машины. Сотрудники МВД, сделав предупредительные выстрелы в воздух, открыли огонь по колесам.
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«
"Во время несения службы 22 июля около 04.20 (02.20 мск) наряд ДПС, двигаясь по улице Малышева в районе доме 51, увидели, как водитель встречной автомашины Porsche Cayenne проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Неоднократные требования полицейских о немедленной остановке, лихач проигнорировал. Началось преследование, в ходе которого он на высокой скорости совершал опасные маневры. К погоне подключились и другие наряды ОВД. В итоге на улице Блюхера 43, внутри дворового проезда иномарку заблокировали. Но и после этого "шумахер" продолжил попытки ретироваться, тараня служебные и гражданские машины", – сказал Горелых.
Как установили инспекторы ДПС, за рулем спортивного кроссовера находился ранее судимый 46-летний свердловчанин. У него взяты биоматериалы для проведения химико-токсикологического исследования, чтобы определить наличие или отсутствие в организме запрещенных веществ.
«
"Механические повреждения получили три патрульных автомашины ДПС и шесть гражданских, включая иномарку подозреваемого. Точный материальный ущерб устанавливается. На все вопросы сотрудников полиции задержанный не отвечает, играет в молчанку, словно бывалый рецидивист. Его тело представляет из себя практически картинную галерею из-за количества имеющихся тату. Грудь мужчины "украшает" большое изображение в виде иконы, но поведение явно неподобающее человеку, живущему по религиозным канонам. Ведется тщательное расследование", – отметил Горелых.
На водителя кроссовера составлены административные материалы по части 2 статьи 12.25 (невыполнение законных требований об остановке транспортного средства), статье 19.3 (невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции) и статье 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).
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ПроисшествияАвтоРоссияЕкатеринбургВалерий ГорелыхГИБДД МВД РФPorsche Panamera
 
 
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