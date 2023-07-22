https://ria.ru/20230722/aviatsiya-1885634325.html
Авиация поразила на Запорожском направлении более десяти мест скопления ВСУ
Авиация поразила на Запорожском направлении более десяти мест скопления ВСУ - РИА Новости, 22.07.2023
Авиация поразила на Запорожском направлении более десяти мест скопления ВСУ
Авиация группировки войск "Восток" поразила более десяти мест скопления противника на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T05:03
2023-07-22T05:03
2023-07-22T08:28
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Авиация группировки войск "Восток" поразила более десяти мест скопления противника на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов."Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное", — сказал офицер.Кроме того, артиллеристы "Востока" сорвали попытку противника провести ротацию боевиков в районе Новодаровки. Ликвидирована разведгруппа ВСУ в районе Мирного. В этом же районе огнем артиллерии уничтожили минометный расчет.Также российские военные отразили атаку врага в направлении Работино, ликвидировав живую силу ВСУ, танки, боевые бронированные машины и минометный расчет. При контрбатарейной борьбе также уничтожена буксируемая гаубица в районе Червоной Криницы.На Южнодонецком направлении, по словам Чехова, передовые подразделения "восточной" группировки при поддержке артиллерии ликвидировали две разведгруппы ВСУ в районе западнее Макаровки. В контрбатарейной борьбе уничтожили минометный расчет восточнее Урожайного, гаубицу "Мста-Б" в районе Великой Новоселки и станцию контрбатарейной борьбы в районе Водяного."Армейской авиацией поражены скопления боевиков в районе Старомайорского", — добавил Чехов.Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса "Оса" сбил два БПЛА "Фурия" и две "Валькирии".
https://ria.ru/20230721/minoborony-1885510149.html
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пятихатки, мирный, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Мирный, Вооруженные силы Украины, В мире
Авиация поразила на Запорожском направлении более десяти мест скопления ВСУ
Российская авиация поразила на Запорожском направлении более десяти мест скопления ВСУ
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Авиация группировки войск "Восток" поразила более десяти мест скопления противника на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.
"Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное", — сказал офицер.
Кроме того, артиллеристы "Востока" сорвали попытку противника провести ротацию боевиков в районе Новодаровки. Ликвидирована разведгруппа ВСУ в районе Мирного
. В этом же районе огнем артиллерии уничтожили минометный расчет.
Также российские военные отразили атаку врага в направлении Работино, ликвидировав живую силу ВСУ, танки, боевые бронированные машины и минометный расчет. При контрбатарейной борьбе также уничтожена буксируемая гаубица в районе Червоной Криницы.
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На Южнодонецком направлении, по словам Чехова, передовые подразделения "восточной" группировки при поддержке артиллерии ликвидировали две разведгруппы ВСУ в районе западнее Макаровки. В контрбатарейной борьбе уничтожили минометный расчет восточнее Урожайного, гаубицу "Мста-Б" в районе Великой Новоселки и станцию контрбатарейной борьбы в районе Водяного.
"Армейской авиацией поражены скопления боевиков в районе Старомайорского", — добавил Чехов.
Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса "Оса" сбил два БПЛА "Фурия" и две "Валькирии".
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