Рейтинг@Mail.ru
“Такого никто не видел”: в Германии восхитились ходом России на Украине - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/armiya-1885668046.html
“Такого никто не видел”: в Германии восхитились ходом России на Украине
“Такого никто не видел”: в Германии восхитились ходом России на Украине - РИА Новости, 22.07.2023
“Такого никто не видел”: в Германии восхитились ходом России на Украине
Подготовка российской армии не имеет себе равных, признал в интервью Tagesschau немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:05
2023-07-22T13:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
германия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883437526_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_f820e51ac0aa59f11cd8226421214118.jpg
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Подготовка российской армии не имеет себе равных, признал в интервью Tagesschau немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади.“Армия России упорно защищается и держит свои позиции. Даже на Украине восхищаются ее стойкостью и эффективностью”, – констатировал эксперт.Он также заявил, что еще никто в мире не имел практического опыта прохождения такой крепкой и глубокой обороны, как у России. Подобная продуманная оборона не встречалась со времен Второй мировой войны.Гади отметил, что в ходе контрнаступления Украины был допущен ряд фатальных ошибок, в частности отсутствие скоординированных действий в рядах ВСУ.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном из них.
https://ria.ru/20230722/ukraina-1885657774.html
https://ria.ru/20230721/kontrnastuplenie-1885457674.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883437526_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_4114c118725843078baee948cc3adcc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, германия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
“Такого никто не видел”: в Германии восхитились ходом России на Украине

Немецкий военный эксперт Гади признал превосходство ВС России над ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ дистанционно управляет квадрокоптером в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ дистанционно управляет квадрокоптером в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ дистанционно управляет квадрокоптером в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Подготовка российской армии не имеет себе равных, признал в интервью Tagesschau немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади.
“Армия России упорно защищается и держит свои позиции. Даже на Украине восхищаются ее стойкостью и эффективностью”, – констатировал эксперт.
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
"Этого невозможно избежать": разведчик вынес приговор Украине
Вчера, 11:32
Он также заявил, что еще никто в мире не имел практического опыта прохождения такой крепкой и глубокой обороны, как у России. Подобная продуманная оборона не встречалась со времен Второй мировой войны.
Гади отметил, что в ходе контрнаступления Украины был допущен ряд фатальных ошибок, в частности отсутствие скоординированных действий в рядах ВСУ.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном из них.
Военнослужащий Центрального Военно округа (ЦВО) с дроном с подвесом для сброса боеприпаса - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
"Они застряли". На Западе перестали верить в ВСУ
21 июля, 12:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГерманияСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала