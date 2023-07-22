https://ria.ru/20230722/armiya-1885668046.html

“Такого никто не видел”: в Германии восхитились ходом России на Украине

“Такого никто не видел”: в Германии восхитились ходом России на Украине - РИА Новости, 22.07.2023

“Такого никто не видел”: в Германии восхитились ходом России на Украине

Подготовка российской армии не имеет себе равных, признал в интервью Tagesschau немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T13:05

2023-07-22T13:05

2023-07-22T13:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

германия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Подготовка российской армии не имеет себе равных, признал в интервью Tagesschau немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади.“Армия России упорно защищается и держит свои позиции. Даже на Украине восхищаются ее стойкостью и эффективностью”, – констатировал эксперт.Он также заявил, что еще никто в мире не имел практического опыта прохождения такой крепкой и глубокой обороны, как у России. Подобная продуманная оборона не встречалась со времен Второй мировой войны.Гади отметил, что в ходе контрнаступления Украины был допущен ряд фатальных ошибок, в частности отсутствие скоординированных действий в рядах ВСУ.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном из них.

https://ria.ru/20230722/ukraina-1885657774.html

https://ria.ru/20230721/kontrnastuplenie-1885457674.html

россия

украина

германия

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россия, украина, германия, сергей шойгу, вооруженные силы украины