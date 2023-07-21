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Экономист: экспорт зерна из России сильно влияет на гумситуацию в мире - РИА Новости, 21.07.2023
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19:47 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/zerno-1885593721.html
Экономист: экспорт зерна из России сильно влияет на гумситуацию в мире
Экономист: экспорт зерна из России сильно влияет на гумситуацию в мире - РИА Новости, 21.07.2023
Экономист: экспорт зерна из России сильно влияет на гумситуацию в мире
Экспорт российского зерна на мировые рынки гораздо сильнее влияет на глобальную гуманитарную ситуацию, нежели зерновые поставки с Украины - за время работы... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:47
2023-07-21T19:47
экономика
россия
украина
цены на нефть
михаил хазин
оон
зерновая сделка
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ООН, 21 июл - РИА Новости. Экспорт российского зерна на мировые рынки гораздо сильнее влияет на глобальную гуманитарную ситуацию, нежели зерновые поставки с Украины - за время работы продуктовой сделки лишь около 3% украинского зерна достигло беднейших стран, заявил на заседании СБ ООН независимый макроэкономист Михаил Хазин По его словам, "с точки зрения влияния и на общие мировые рынки, и на гуманитарную составляющую ограничения для России представляются куда более опасными", чем отсутствие экспорта Украины. "Сделка с участием России (меморандум о понимании между РФ и ООН - ред.) окажет куда большее влияние на цены на продовольственных рынках и на гуманитарную составляющую, чем та сделка, которая связана с Украиной (черноморская инициативе - ред.). Она (российская часть продуктовой сделки - ред.) должна занимать более важное место в обсуждении, чтобы она выполнялась", - сказал Хазин. Говоря о российской части продуктовой сделки, Хазин указал, что участие России экспорте зерна в мире составляет примерно треть - то есть, около 60 млн тонн, при этом рынок составляет 160-180 млн тонн. "И поэтому уход российского зерна с этого рынка вызовет коллапс", - заявил эксперт. По словам макроэкономиста, влияние санкций приводит к тому, что производство зерна в РФ для экспорта становится нерентабельным. "В этом году такой проблемы пока нет. Но в следующем году может оказаться, что поставки российского зерна на рынки из-за такой политики резко упадут. И это будет реально катастрофой на рынках. Цены вырастут очень сильно", - отметил Хазин. Он подчеркнул, что Россия занимает больше 15% мирового рынка удобрений и значительную часть рынка тех веществ, из которых эти удобрения делаются – аммиака в первую очередь. "Если в этом году сократится количество удобрений, которые будут внесены на поля, то через год резко сократится урожай по всему миру", - добавил Хазин. "Если смотреть на объемы зерна, поставляемого Украиной, то большую часть там составляет кукуруза и ячмень, которые не поставляются бедным странам. Если мы говорить только о пшенице, то 30 миллионов тонн, которые были поставлены по морю – примерно сравнимый масштаб был поставлены на экспорт Украиной по другим каналам. Это зерно было коммерческое, оно принадлежало частным лицам", - заявил он. По мнению Хазина, в связи с тем, что это зерно не носило гуманитарный характер, то его влияние на поставки в бедные страны абсолютно незначительно. "В самые бедные страны пришлось всего 3% этого зерна. Таким образом качественное влияние зерновой сделки с точки зрения поставок украинского зерна на мировые рынки не очень значительно", - заключил он.
https://ria.ru/20230721/sdelka-1885592475.html
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экономика, россия, украина, цены на нефть, михаил хазин, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Украина, Цены на нефть, Михаил Хазин, ООН, Зерновая сделка
Экономист: экспорт зерна из России сильно влияет на гумситуацию в мире

Хазин: экспорт зерна из России сильнее влияет на гумситуацию в мире, чем экспорт с Украины

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкРоссийский экономист, аналитик, политолог Михаил Хазин
Российский экономист, аналитик, политолог Михаил Хазин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Российский экономист, аналитик, политолог Михаил Хазин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 июл - РИА Новости. Экспорт российского зерна на мировые рынки гораздо сильнее влияет на глобальную гуманитарную ситуацию, нежели зерновые поставки с Украины - за время работы продуктовой сделки лишь около 3% украинского зерна достигло беднейших стран, заявил на заседании СБ ООН независимый макроэкономист Михаил Хазин
По его словам, "с точки зрения влияния и на общие мировые рынки, и на гуманитарную составляющую ограничения для России представляются куда более опасными", чем отсутствие экспорта Украины.
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"Сделка с участием России (меморандум о понимании между РФ и ООН - ред.) окажет куда большее влияние на цены на продовольственных рынках и на гуманитарную составляющую, чем та сделка, которая связана с Украиной (черноморская инициативе - ред.). Она (российская часть продуктовой сделки - ред.) должна занимать более важное место в обсуждении, чтобы она выполнялась", - сказал Хазин.
Говоря о российской части продуктовой сделки, Хазин указал, что участие России экспорте зерна в мире составляет примерно треть - то есть, около 60 млн тонн, при этом рынок составляет 160-180 млн тонн. "И поэтому уход российского зерна с этого рынка вызовет коллапс", - заявил эксперт.
По словам макроэкономиста, влияние санкций приводит к тому, что производство зерна в РФ для экспорта становится нерентабельным. "В этом году такой проблемы пока нет. Но в следующем году может оказаться, что поставки российского зерна на рынки из-за такой политики резко упадут. И это будет реально катастрофой на рынках. Цены вырастут очень сильно", - отметил Хазин.
Он подчеркнул, что Россия занимает больше 15% мирового рынка удобрений и значительную часть рынка тех веществ, из которых эти удобрения делаются – аммиака в первую очередь. "Если в этом году сократится количество удобрений, которые будут внесены на поля, то через год резко сократится урожай по всему миру", - добавил Хазин.
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"Если смотреть на объемы зерна, поставляемого Украиной, то большую часть там составляет кукуруза и ячмень, которые не поставляются бедным странам. Если мы говорить только о пшенице, то 30 миллионов тонн, которые были поставлены по морю – примерно сравнимый масштаб был поставлены на экспорт Украиной по другим каналам. Это зерно было коммерческое, оно принадлежало частным лицам", - заявил он.
По мнению Хазина, в связи с тем, что это зерно не носило гуманитарный характер, то его влияние на поставки в бедные страны абсолютно незначительно. "В самые бедные страны пришлось всего 3% этого зерна. Таким образом качественное влияние зерновой сделки с точки зрения поставок украинского зерна на мировые рынки не очень значительно", - заключил он.
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ЭкономикаРоссияУкраинаЦены на нефтьМихаил ХазинООНЗерновая сделка
 
 
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