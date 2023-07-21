https://ria.ru/20230721/zerno-1885593721.html

Экономист: экспорт зерна из России сильно влияет на гумситуацию в мире

Экономист: экспорт зерна из России сильно влияет на гумситуацию в мире - РИА Новости, 21.07.2023

Экономист: экспорт зерна из России сильно влияет на гумситуацию в мире

Экспорт российского зерна на мировые рынки гораздо сильнее влияет на глобальную гуманитарную ситуацию, нежели зерновые поставки с Украины - за время работы... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:47

2023-07-21T19:47

2023-07-21T19:47

экономика

россия

украина

цены на нефть

михаил хазин

оон

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793673982_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_ca54b3ce4ebf4344a7e3829faaa1b501.jpg

ООН, 21 июл - РИА Новости. Экспорт российского зерна на мировые рынки гораздо сильнее влияет на глобальную гуманитарную ситуацию, нежели зерновые поставки с Украины - за время работы продуктовой сделки лишь около 3% украинского зерна достигло беднейших стран, заявил на заседании СБ ООН независимый макроэкономист Михаил Хазин По его словам, "с точки зрения влияния и на общие мировые рынки, и на гуманитарную составляющую ограничения для России представляются куда более опасными", чем отсутствие экспорта Украины. "Сделка с участием России (меморандум о понимании между РФ и ООН - ред.) окажет куда большее влияние на цены на продовольственных рынках и на гуманитарную составляющую, чем та сделка, которая связана с Украиной (черноморская инициативе - ред.). Она (российская часть продуктовой сделки - ред.) должна занимать более важное место в обсуждении, чтобы она выполнялась", - сказал Хазин. Говоря о российской части продуктовой сделки, Хазин указал, что участие России экспорте зерна в мире составляет примерно треть - то есть, около 60 млн тонн, при этом рынок составляет 160-180 млн тонн. "И поэтому уход российского зерна с этого рынка вызовет коллапс", - заявил эксперт. По словам макроэкономиста, влияние санкций приводит к тому, что производство зерна в РФ для экспорта становится нерентабельным. "В этом году такой проблемы пока нет. Но в следующем году может оказаться, что поставки российского зерна на рынки из-за такой политики резко упадут. И это будет реально катастрофой на рынках. Цены вырастут очень сильно", - отметил Хазин. Он подчеркнул, что Россия занимает больше 15% мирового рынка удобрений и значительную часть рынка тех веществ, из которых эти удобрения делаются – аммиака в первую очередь. "Если в этом году сократится количество удобрений, которые будут внесены на поля, то через год резко сократится урожай по всему миру", - добавил Хазин. "Если смотреть на объемы зерна, поставляемого Украиной, то большую часть там составляет кукуруза и ячмень, которые не поставляются бедным странам. Если мы говорить только о пшенице, то 30 миллионов тонн, которые были поставлены по морю – примерно сравнимый масштаб был поставлены на экспорт Украиной по другим каналам. Это зерно было коммерческое, оно принадлежало частным лицам", - заявил он. По мнению Хазина, в связи с тем, что это зерно не носило гуманитарный характер, то его влияние на поставки в бедные страны абсолютно незначительно. "В самые бедные страны пришлось всего 3% этого зерна. Таким образом качественное влияние зерновой сделки с точки зрения поставок украинского зерна на мировые рынки не очень значительно", - заключил он.

https://ria.ru/20230721/sdelka-1885592475.html

https://ria.ru/20230721/zerno-1885543387.html

https://ria.ru/20230721/zerno-1885547670.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, украина, цены на нефть, михаил хазин, оон, зерновая сделка