Шапша: завод радиофармпрепаратов в Обнинске заменит импортные лекарства
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Строящийся в Обнинске завод по производству радиофармпрепаратов сможет почти полностью удовлетворить потребность российского рынка в такого вида лекарствах, заменив импортные аналоги, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Губернатор в четверг выступил с приветственным словом на международном экспертном форуме БРИКС по ядерной медицине, где рассказал об успехах области в этом направлении.
"На самом деле, строится очень важный не только для Калужской области, но и для России завод. Россия является одним из ведущих экспортеров радионуклеидов, но серьезным потребителем радиофармпрепаратов, к сожалению, импортных. Строящийся завод подходит для того, чтобы практически на 100 процентов закрыть потребности России в такого рода лекарствах и диагностических средствах", - сказал Шапша журналистам в кулуарах форума.
Он добавил, что выпускаемая в будущем продукция будет предназначена не только для онкологии, но также для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы, выявления на ранних стадиях таких серьезных болезней как болезнь Паркинсона. Первый замгендиректора – директор блока по развитию и международному бизнесу атомной госкорпорации Кирилл Комаров, выступая на форуме с приветственном словом, подчеркнул, что после запуска завода "Росатом" намерен расширить номенклатуру выпускаемых в России радиофармпрепаратов с 11 до 25 и более.
Губернатор также заявил, что вся производимая продукция не будет направлена только на замещение импортных лекарств и диагностических средств, так как регион обладает всеми ресурсами для того, чтобы создавать абсолютно новые для всего мира препараты.
"В Обнинске расположена сильнейшая международная школа, связанная с радиологическими исследованиями... Конечно, здесь речь не только об импортозамещении, здесь речь о создании новых препаратов, основанных на радиоизотопах, которые производятся в Обнинске. И благодаря нашим ученым, благодаря медицинской школе, которая работает в радиологическом центре в Обнинске, мы такие препараты уже сегодня получаем", - рассказал Шапша журналистам.
Глава региона отметил, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уже говорил о необходимости сокращения сроков внедрения таких препаратов в жизнь. "Чтобы мы быстрее могли их создавать и начинать лечить ими наших пациентов, поэтому, конечно, здесь не только импортозамещение, а в значительной степени - производство наших новых современных, уникальных для всего мира препаратов", - заключил Шапша.
20 января 2023 года в Обнинске стартовало строительство нового завода Госкорпорации "Росатом" по производству изотопной продукции медицинского назначения. Производство на базе АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова" станет ведущим предприятием в Европе, выпускающим радиофармпрепараты по расширенной номенклатуре. Завод будет работать по международному стандарту GMP, который определяет требования к лекарствам. Пресс-служба губернатора отмечает, что объем инвестиций составит не менее 9 миллиардов рублей.