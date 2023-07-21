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Шапша: завод радиофармпрепаратов в Обнинске заменит импортные лекарства - РИА Новости, 21.07.2023
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Калужская область
 
11:48 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/zavod-1885452447.html
Шапша: завод радиофармпрепаратов в Обнинске заменит импортные лекарства
Шапша: завод радиофармпрепаратов в Обнинске заменит импортные лекарства - РИА Новости, 21.07.2023
Шапша: завод радиофармпрепаратов в Обнинске заменит импортные лекарства
Строящийся в Обнинске завод по производству радиофармпрепаратов сможет почти полностью удовлетворить потребность российского рынка в такого вида лекарствах,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:48
2023-07-21T11:48
калужская область
обнинск
владислав шапша
кирилл комаров
михаил мурашко
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Строящийся в Обнинске завод по производству радиофармпрепаратов сможет почти полностью удовлетворить потребность российского рынка в такого вида лекарствах, заменив импортные аналоги, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Губернатор в четверг выступил с приветственным словом на международном экспертном форуме БРИКС по ядерной медицине, где рассказал об успехах области в этом направлении. "На самом деле, строится очень важный не только для Калужской области, но и для России завод. Россия является одним из ведущих экспортеров радионуклеидов, но серьезным потребителем радиофармпрепаратов, к сожалению, импортных. Строящийся завод подходит для того, чтобы практически на 100 процентов закрыть потребности России в такого рода лекарствах и диагностических средствах", - сказал Шапша журналистам в кулуарах форума. Он добавил, что выпускаемая в будущем продукция будет предназначена не только для онкологии, но также для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы, выявления на ранних стадиях таких серьезных болезней как болезнь Паркинсона. Первый замгендиректора – директор блока по развитию и международному бизнесу атомной госкорпорации Кирилл Комаров, выступая на форуме с приветственном словом, подчеркнул, что после запуска завода "Росатом" намерен расширить номенклатуру выпускаемых в России радиофармпрепаратов с 11 до 25 и более. Губернатор также заявил, что вся производимая продукция не будет направлена только на замещение импортных лекарств и диагностических средств, так как регион обладает всеми ресурсами для того, чтобы создавать абсолютно новые для всего мира препараты. "В Обнинске расположена сильнейшая международная школа, связанная с радиологическими исследованиями... Конечно, здесь речь не только об импортозамещении, здесь речь о создании новых препаратов, основанных на радиоизотопах, которые производятся в Обнинске. И благодаря нашим ученым, благодаря медицинской школе, которая работает в радиологическом центре в Обнинске, мы такие препараты уже сегодня получаем", - рассказал Шапша журналистам. Глава региона отметил, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уже говорил о необходимости сокращения сроков внедрения таких препаратов в жизнь. "Чтобы мы быстрее могли их создавать и начинать лечить ими наших пациентов, поэтому, конечно, здесь не только импортозамещение, а в значительной степени - производство наших новых современных, уникальных для всего мира препаратов", - заключил Шапша. 20 января 2023 года в Обнинске стартовало строительство нового завода Госкорпорации "Росатом" по производству изотопной продукции медицинского назначения. Производство на базе АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова" станет ведущим предприятием в Европе, выпускающим радиофармпрепараты по расширенной номенклатуре. Завод будет работать по международному стандарту GMP, который определяет требования к лекарствам. Пресс-служба губернатора отмечает, что объем инвестиций составит не менее 9 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230717/natsproekty-1884710569.html
https://ria.ru/20230616/investory-1878636425.html
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обнинск, владислав шапша, кирилл комаров, михаил мурашко
Калужская область, Обнинск, Владислав Шапша, Кирилл Комаров, Михаил Мурашко

Шапша: завод радиофармпрепаратов в Обнинске заменит импортные лекарства

© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Строящийся в Обнинске завод по производству радиофармпрепаратов сможет почти полностью удовлетворить потребность российского рынка в такого вида лекарствах, заменив импортные аналоги, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Губернатор в четверг выступил с приветственным словом на международном экспертном форуме БРИКС по ядерной медицине, где рассказал об успехах области в этом направлении.
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"На самом деле, строится очень важный не только для Калужской области, но и для России завод. Россия является одним из ведущих экспортеров радионуклеидов, но серьезным потребителем радиофармпрепаратов, к сожалению, импортных. Строящийся завод подходит для того, чтобы практически на 100 процентов закрыть потребности России в такого рода лекарствах и диагностических средствах", - сказал Шапша журналистам в кулуарах форума.
Он добавил, что выпускаемая в будущем продукция будет предназначена не только для онкологии, но также для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы, выявления на ранних стадиях таких серьезных болезней как болезнь Паркинсона. Первый замгендиректора – директор блока по развитию и международному бизнесу атомной госкорпорации Кирилл Комаров, выступая на форуме с приветственном словом, подчеркнул, что после запуска завода "Росатом" намерен расширить номенклатуру выпускаемых в России радиофармпрепаратов с 11 до 25 и более.
Губернатор также заявил, что вся производимая продукция не будет направлена только на замещение импортных лекарств и диагностических средств, так как регион обладает всеми ресурсами для того, чтобы создавать абсолютно новые для всего мира препараты.
"В Обнинске расположена сильнейшая международная школа, связанная с радиологическими исследованиями... Конечно, здесь речь не только об импортозамещении, здесь речь о создании новых препаратов, основанных на радиоизотопах, которые производятся в Обнинске. И благодаря нашим ученым, благодаря медицинской школе, которая работает в радиологическом центре в Обнинске, мы такие препараты уже сегодня получаем", - рассказал Шапша журналистам.
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Глава региона отметил, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уже говорил о необходимости сокращения сроков внедрения таких препаратов в жизнь. "Чтобы мы быстрее могли их создавать и начинать лечить ими наших пациентов, поэтому, конечно, здесь не только импортозамещение, а в значительной степени - производство наших новых современных, уникальных для всего мира препаратов", - заключил Шапша.
20 января 2023 года в Обнинске стартовало строительство нового завода Госкорпорации "Росатом" по производству изотопной продукции медицинского назначения. Производство на базе АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова" станет ведущим предприятием в Европе, выпускающим радиофармпрепараты по расширенной номенклатуре. Завод будет работать по международному стандарту GMP, который определяет требования к лекарствам. Пресс-служба губернатора отмечает, что объем инвестиций составит не менее 9 миллиардов рублей.
 
Калужская областьОбнинскВладислав ШапшаКирилл КомаровМихаил Мурашко
 
 
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