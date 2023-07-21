https://ria.ru/20230721/yakhta-1885546600.html

СМИ: российский бизнесмен проиграл в Британии суд о конфискации яхты

СМИ: российский бизнесмен проиграл в Британии суд о конфискации яхты - РИА Новости, 21.07.2023

СМИ: российский бизнесмен проиграл в Британии суд о конфискации яхты

Российский предприниматель Сергей Науменко проиграл в британском суде по делу о конфискации Британией суперъяхты из-за введения санкций против РФ, сообщает... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:21

2023-07-21T16:21

2023-07-21T16:21

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский предприниматель Сергей Науменко проиграл в британском суде по делу о конфискации Британией суперъяхты из-за введения санкций против РФ, сообщает агентство Рейтер. "В пятницу Высокий суд Лондона отклонил доводы Науменко о необоснованном задержании яхты", - сообщает агентство. Судья Росс Крэнстон обосновал изъятие яхты тем, что она представляет из себя "дорогостоящее судно, а ее владелец господин Науменко был связан с Россией". При этом судья признал, что бывший министр транспорта Великобритании Грант Шаппс был неправ, называя Науменко другом Путина, но посчитал это "простительным политическим преувеличением". Адвокат российского предпринимателя Пол Дикки сказал, что владелец яхты был разочарован решением суда и рассматривает подачу апелляции. В августе прошлого года газета Times сообщила, что Науменко обвинил тогдашнего министра транспорта Великобритании Гранта Шаппса в клевете и уведомил его о возможной подаче иска против него. Отмечалось, что министр снял видеоролик в социальную сеть TikTok во время задержания яхты, называя владельца судна "олигархом" и "другом" президента РФ Владимира Путина. Предприниматель же отрицал свои связи с Путиным. Примечательно, что Науменко не попал в британские санкционные списки. В мае российский бизнесмен Сергей Науменко подал иск против министерства транспорта Великобритании с требованием вернуть ему конфискованную из-за введения санкций против РФ суперъяхту и возместить ущерб.

https://ria.ru/20230720/vozvrat-1885208183.html

https://ria.ru/20230630/aktivy-1881341634.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, великобритания, санкции в отношении россии