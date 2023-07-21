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СМИ: российский бизнесмен проиграл в Британии суд о конфискации яхты - РИА Новости, 21.07.2023
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16:21 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/yakhta-1885546600.html
СМИ: российский бизнесмен проиграл в Британии суд о конфискации яхты
СМИ: российский бизнесмен проиграл в Британии суд о конфискации яхты - РИА Новости, 21.07.2023
СМИ: российский бизнесмен проиграл в Британии суд о конфискации яхты
Российский предприниматель Сергей Науменко проиграл в британском суде по делу о конфискации Британией суперъяхты из-за введения санкций против РФ, сообщает... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:21
2023-07-21T16:21
в мире
россия
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский предприниматель Сергей Науменко проиграл в британском суде по делу о конфискации Британией суперъяхты из-за введения санкций против РФ, сообщает агентство Рейтер. "В пятницу Высокий суд Лондона отклонил доводы Науменко о необоснованном задержании яхты", - сообщает агентство. Судья Росс Крэнстон обосновал изъятие яхты тем, что она представляет из себя "дорогостоящее судно, а ее владелец господин Науменко был связан с Россией". При этом судья признал, что бывший министр транспорта Великобритании Грант Шаппс был неправ, называя Науменко другом Путина, но посчитал это "простительным политическим преувеличением". Адвокат российского предпринимателя Пол Дикки сказал, что владелец яхты был разочарован решением суда и рассматривает подачу апелляции. В августе прошлого года газета Times сообщила, что Науменко обвинил тогдашнего министра транспорта Великобритании Гранта Шаппса в клевете и уведомил его о возможной подаче иска против него. Отмечалось, что министр снял видеоролик в социальную сеть TikTok во время задержания яхты, называя владельца судна "олигархом" и "другом" президента РФ Владимира Путина. Предприниматель же отрицал свои связи с Путиным. Примечательно, что Науменко не попал в британские санкционные списки. В мае российский бизнесмен Сергей Науменко подал иск против министерства транспорта Великобритании с требованием вернуть ему конфискованную из-за введения санкций против РФ суперъяхту и возместить ущерб.
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в мире, россия, великобритания, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Великобритания, Санкции в отношении России
СМИ: российский бизнесмен проиграл в Британии суд о конфискации яхты

Reuters: россиянин Науменко проиграл в британском суде по делу о конфискации яхты

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский предприниматель Сергей Науменко проиграл в британском суде по делу о конфискации Британией суперъяхты из-за введения санкций против РФ, сообщает агентство Рейтер.
"В пятницу Высокий суд Лондона отклонил доводы Науменко о необоснованном задержании яхты", - сообщает агентство. Судья Росс Крэнстон обосновал изъятие яхты тем, что она представляет из себя "дорогостоящее судно, а ее владелец господин Науменко был связан с Россией". При этом судья признал, что бывший министр транспорта Великобритании Грант Шаппс был неправ, называя Науменко другом Путина, но посчитал это "простительным политическим преувеличением".
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Адвокат российского предпринимателя Пол Дикки сказал, что владелец яхты был разочарован решением суда и рассматривает подачу апелляции.
В августе прошлого года газета Times сообщила, что Науменко обвинил тогдашнего министра транспорта Великобритании Гранта Шаппса в клевете и уведомил его о возможной подаче иска против него. Отмечалось, что министр снял видеоролик в социальную сеть TikTok во время задержания яхты, называя владельца судна "олигархом" и "другом" президента РФ Владимира Путина. Предприниматель же отрицал свои связи с Путиным. Примечательно, что Науменко не попал в британские санкционные списки.
В мае российский бизнесмен Сергей Науменко подал иск против министерства транспорта Великобритании с требованием вернуть ему конфискованную из-за введения санкций против РФ суперъяхту и возместить ущерб.
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