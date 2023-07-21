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Кубанский бизнесмен отправляет чистую воду для бойцов в Херсонской области - РИА Новости, 21.07.2023
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11:23 21.07.2023
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Кубанский бизнесмен отправляет чистую воду для бойцов в Херсонской области
Кубанский бизнесмен отправляет чистую воду для бойцов в Херсонской области - РИА Новости, 21.07.2023
Кубанский бизнесмен отправляет чистую воду для бойцов в Херсонской области
Алексей Корецкий, казак и предприниматель из кубанской станицы Елизаветинская, рассказал РИА Новости, что собрал вместе с местными заводами около 4,6 тысяч... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:23
2023-07-21T11:23
надежные люди
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Алексей Корецкий, казак и предприниматель из кубанской станицы Елизаветинская, рассказал РИА Новости, что собрал вместе с местными заводами около 4,6 тысяч бутылок воды для бойцов спецоперации и местных жителей Херсонской и Запорожской областей. Корецкий является казаком станичного казачьего общества "Елизаветин курень" и имеет свой собственный цех по разливу воды. "Я сам майор в отставке, служил в спецназе. Мне позвонили сослуживцы и рассказали, что им не хватает питьевой воды. Попросили меня помочь. Вот я и помогаю - не только военным, но и местным жителям - адресно. Воду везем в Херсонскую область и в район Мелитополя Запорожской области. Уже трижды отправляли гумпомощь - всего 1,6 тысяч пятилитровых бутылок. Готовим к отправке еще три тысячи бутылок", - рассказал собеседник агентства. По словам предпринимателя, за свои средства предприниматель закупил около тысячи бутылок, с остальными тарами, а также с электричеством ему помогли представители местных заводов. Корецкий и ранее регулярно участвовал в сборе вещей и консервов на фронт. Так, в апреле совместно с краевой поликлиникой МВД он собрал для бойцов 174 одноразовые печки. "Помогаем от чистого сердца. Это нормальная гражданская позиция любого человека. Будем благодарны, если кто-то также захочет подключиться и поможет оплатить тару и электричество для сбора нового гумгруза с чистой водой", - добавил собеседник агентства. Корецкий также рассказал, что воду загружают и отправляют силами кубанских атаманов и казаков.
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херсонская область , запорожская область, мелитополь
Надежные люди, Херсонская область , Запорожская область, Мелитополь
Кубанский бизнесмен отправляет чистую воду для бойцов в Херсонской области

Кубанский бизнесмен Корецкий отправляет чистую воду бойцам и жителям Херсонской области

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБутылки с водой
Бутылки с водой - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бутылки с водой. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Алексей Корецкий, казак и предприниматель из кубанской станицы Елизаветинская, рассказал РИА Новости, что собрал вместе с местными заводами около 4,6 тысяч бутылок воды для бойцов спецоперации и местных жителей Херсонской и Запорожской областей.
Корецкий является казаком станичного казачьего общества "Елизаветин курень" и имеет свой собственный цех по разливу воды.
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"Я сам майор в отставке, служил в спецназе. Мне позвонили сослуживцы и рассказали, что им не хватает питьевой воды. Попросили меня помочь. Вот я и помогаю - не только военным, но и местным жителям - адресно. Воду везем в Херсонскую область и в район Мелитополя Запорожской области. Уже трижды отправляли гумпомощь - всего 1,6 тысяч пятилитровых бутылок. Готовим к отправке еще три тысячи бутылок", - рассказал собеседник агентства.
По словам предпринимателя, за свои средства предприниматель закупил около тысячи бутылок, с остальными тарами, а также с электричеством ему помогли представители местных заводов. Корецкий и ранее регулярно участвовал в сборе вещей и консервов на фронт. Так, в апреле совместно с краевой поликлиникой МВД он собрал для бойцов 174 одноразовые печки.
«
"Помогаем от чистого сердца. Это нормальная гражданская позиция любого человека. Будем благодарны, если кто-то также захочет подключиться и поможет оплатить тару и электричество для сбора нового гумгруза с чистой водой", - добавил собеседник агентства.
Корецкий также рассказал, что воду загружают и отправляют силами кубанских атаманов и казаков.
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