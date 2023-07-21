https://ria.ru/20230721/voda-1885447504.html

Кубанский бизнесмен отправляет чистую воду для бойцов в Херсонской области

Кубанский бизнесмен отправляет чистую воду для бойцов в Херсонской области - РИА Новости, 21.07.2023

Кубанский бизнесмен отправляет чистую воду для бойцов в Херсонской области

Алексей Корецкий, казак и предприниматель из кубанской станицы Елизаветинская, рассказал РИА Новости, что собрал вместе с местными заводами около 4,6 тысяч... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T11:23

2023-07-21T11:23

2023-07-21T11:23

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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Алексей Корецкий, казак и предприниматель из кубанской станицы Елизаветинская, рассказал РИА Новости, что собрал вместе с местными заводами около 4,6 тысяч бутылок воды для бойцов спецоперации и местных жителей Херсонской и Запорожской областей. Корецкий является казаком станичного казачьего общества "Елизаветин курень" и имеет свой собственный цех по разливу воды. "Я сам майор в отставке, служил в спецназе. Мне позвонили сослуживцы и рассказали, что им не хватает питьевой воды. Попросили меня помочь. Вот я и помогаю - не только военным, но и местным жителям - адресно. Воду везем в Херсонскую область и в район Мелитополя Запорожской области. Уже трижды отправляли гумпомощь - всего 1,6 тысяч пятилитровых бутылок. Готовим к отправке еще три тысячи бутылок", - рассказал собеседник агентства. По словам предпринимателя, за свои средства предприниматель закупил около тысячи бутылок, с остальными тарами, а также с электричеством ему помогли представители местных заводов. Корецкий и ранее регулярно участвовал в сборе вещей и консервов на фронт. Так, в апреле совместно с краевой поликлиникой МВД он собрал для бойцов 174 одноразовые печки. "Помогаем от чистого сердца. Это нормальная гражданская позиция любого человека. Будем благодарны, если кто-то также захочет подключиться и поможет оплатить тару и электричество для сбора нового гумгруза с чистой водой", - добавил собеседник агентства. Корецкий также рассказал, что воду загружают и отправляют силами кубанских атаманов и казаков.

https://ria.ru/20230621/kuban-1879524413.html

https://ria.ru/20230610/pomosch-1877425142.html

херсонская область

запорожская область

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херсонская область , запорожская область, мелитополь