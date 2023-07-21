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ЦБ зафиксировал интерес россиян к вкладам в юанях - РИА Новости, 21.07.2023
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15:35 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/vklady-1885532542.html
ЦБ зафиксировал интерес россиян к вкладам в юанях
ЦБ зафиксировал интерес россиян к вкладам в юанях - РИА Новости, 21.07.2023
ЦБ зафиксировал интерес россиян к вкладам в юанях
Банк России видит интерес россиян к вкладам в юанях, но пока эта практика не распространена, они составляют порядка 1% от всех вкладов, заявила в ходе... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:35
2023-07-21T15:35
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Банк России видит интерес россиян к вкладам в юанях, но пока эта практика не распространена, они составляют порядка 1% от всех вкладов, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Действительно, мы видим сейчас появление некоторого интереса наших граждан для того, чтобы держать средства на банковских счетах в юанях, но пока эта практика не очень распространена, пока вклады в юанях составляют где-то около 1% от общего объема средств физических лиц в банках", - сказала она.
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ зафиксировал интерес россиян к вкладам в юанях

Набиуллина: интерес россиян к вкладам в юанях растет, но эта практика не распространена

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Банк России видит интерес россиян к вкладам в юанях, но пока эта практика не распространена, они составляют порядка 1% от всех вкладов, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Действительно, мы видим сейчас появление некоторого интереса наших граждан для того, чтобы держать средства на банковских счетах в юанях, но пока эта практика не очень распространена, пока вклады в юанях составляют где-то около 1% от общего объема средств физических лиц в банках", - сказала она.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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