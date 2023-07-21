https://ria.ru/20230721/vklady-1885532542.html

ЦБ зафиксировал интерес россиян к вкладам в юанях

ЦБ зафиксировал интерес россиян к вкладам в юанях - РИА Новости, 21.07.2023

ЦБ зафиксировал интерес россиян к вкладам в юанях

Банк России видит интерес россиян к вкладам в юанях, но пока эта практика не распространена, они составляют порядка 1% от всех вкладов, заявила в ходе... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:35

2023-07-21T15:35

2023-07-21T15:35

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Банк России видит интерес россиян к вкладам в юанях, но пока эта практика не распространена, они составляют порядка 1% от всех вкладов, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Действительно, мы видим сейчас появление некоторого интереса наших граждан для того, чтобы держать средства на банковских счетах в юанях, но пока эта практика не очень распространена, пока вклады в юанях составляют где-то около 1% от общего объема средств физических лиц в банках", - сказала она.

https://ria.ru/20230704/kitay-1882085209.html

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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика