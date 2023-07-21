https://ria.ru/20230721/ucheniya-1885398472.html
Российские и китайские моряки в ходе учений уничтожили плавающую мину
Российские и китайские моряки в ходе учений уничтожили плавающую мину - РИА Новости, 21.07.2023
Российские и китайские моряки в ходе учений уничтожили плавающую мину
Российские и китайские моряки в ходе совместных военно-морских учений "Север/Взаимодействие - 2023" уничтожили плавающую мину и отразили атаку, сообщили в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T05:45
2023-07-21T05:45
2023-07-21T05:45
россия
японское море
китай
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские и китайские моряки в ходе совместных военно-морских учений "Север/Взаимодействие - 2023" уничтожили плавающую мину и отразили атаку, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "Моряки ВМФ России и ВМС Китая тренировались уничтожать из крупнокалиберного пулемета с борта большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" макет морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства, а также отражать атаку скоростной малоразмерной цели", - говорится в сообщении. Отмечается, что также моряки совершенствовали навыки плавания в составе различных строев и проводили тренировки по связи. Российские боевые корабли отработали морской бой с кораблем условного противника и выполнили артиллерийскую стрельбу по надводной цели из 100-миллиметровых артиллерийских установок АК-100 и А-190. Кроме того, в рамках учений по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника корабли провели артиллерийскую стрельбу по имитированной воздушной цели из скорострельных зенитных установок. Совместные российско-китайские военно-морские учения "Север/Взаимодействие - 2023" проводятся в акватории Японского моря с 20 по 23 июля. Основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. От ВМС НОАК в учениях задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху". Также к учениям с двух сторон привлекается более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты и вертолеты, истребители-перехватчики.
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россия, японское море, китай, народно-освободительная армия китая
Россия, Японское море, Китай, Народно-освободительная армия Китая
Российские и китайские моряки в ходе учений уничтожили плавающую мину
Российские и китайские моряки на учениях "Север/Взаимодействие - 2023" уничтожили мину
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские и китайские моряки в ходе совместных военно-морских учений "Север/Взаимодействие - 2023" уничтожили плавающую мину и отразили атаку, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
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"Моряки ВМФ России и ВМС Китая тренировались уничтожать из крупнокалиберного пулемета с борта большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" макет морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства, а также отражать атаку скоростной малоразмерной цели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также моряки совершенствовали навыки плавания в составе различных строев и проводили тренировки по связи. Российские боевые корабли отработали морской бой с кораблем условного противника и выполнили артиллерийскую стрельбу по надводной цели из 100-миллиметровых артиллерийских установок АК-100 и А-190.
Кроме того, в рамках учений по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника корабли провели артиллерийскую стрельбу по имитированной воздушной цели из скорострельных зенитных установок.
Совместные российско-китайские военно-морские учения "Север/Взаимодействие - 2023" проводятся в акватории Японского моря
с 20 по 23 июля. Основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения.
От ВМС НОАК
в учениях задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху". Также к учениям с двух сторон привлекается более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты и вертолеты, истребители-перехватчики.
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