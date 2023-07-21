https://ria.ru/20230721/tsru-1885391473.html
Глава ЦРУ не увидел со стороны России признаков подготовки к применению ЯО
Глава ЦРУ не увидел со стороны России признаков подготовки к применению ЯО - РИА Новости, 21.07.2023
Глава ЦРУ не увидел со стороны России признаков подготовки к применению ЯО
США не видят со стороны России никаких конкретных подготовительных мер к применению ядерного оружия, заявил шеф ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T02:22
2023-07-21T02:22
2023-07-21T02:42
центральное разведывательное управление (цру)
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сергей нарышкин
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в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. США не видят со стороны России никаких конкретных подготовительных мер к применению ядерного оружия, заявил шеф ЦРУ Уильям Бернс."Мы не видим сегодня никакой конкретной подготовки к потенциальному применению ядерного оружия", - сказал он, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.Бернс напомнил, что специально встречался с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, чтобы предупредить о последствиях использования ядерного оружия в конфликте на Украине."Я считаю важным, что президент Си (Цзиньпин - ред.) и Китай высказались по этому поводу тоже, потому что это тот голос, который Кремлю сложно игнорировать прямо сейчас", - сказал он.В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".Последняя очная встреча Нарышкина с Бернсом, по данным СМИ, прошла 14 ноября 2022 года в Анкаре. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.
https://ria.ru/20230705/si-1882343148.html
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центральное разведывательное управление (цру), сша, россия, уильям бернс, сергей нарышкин, украина, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, Россия, Уильям Бернс, Сергей Нарышкин, Украина, В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Глава ЦРУ не увидел со стороны России признаков подготовки к применению ЯО
Глава ЦРУ Бернс: США не видят со стороны России подготовки к применению ядерного оружия