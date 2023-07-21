https://ria.ru/20230721/studotryady-1885544335.html

Студотряды Беларуси и России просят помощи у союзных парламентариев

Студотряды Беларуси и России просят помощи у союзных парламентариев - РИА Новости, 21.07.2023

Студотряды Беларуси и России просят помощи у союзных парламентариев

Представители студенческих отрядов Беларуси и России просят союзных парламентариев урегулировать спорные вопросы. Сегодня они пришли на заседание парламентской... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:12

2023-07-21T16:12

2023-07-21T16:12

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Представители студенческих отрядов Беларуси и России просят союзных парламентариев урегулировать спорные вопросы. Сегодня они пришли на заседание парламентской комиссии Союзного государства по труду, социальной политике и здравоохранению, передает корреспондент Sputnik.Как рассказала журналистам зампредседателя комиссии, глава профильной комиссии нижней палаты белорусского парламента Людмила Макарина-Кибак, сегодня будут обсуждаться вопросы количества студентов, которые выезжают в стройотряды, и вопрос денег."Сегодня мы рассмотрим вопрос о студенческих отрядах. У нас остался нерешенным вопрос о том, когда наши студенты выезжают в Россию, и есть небольшая неурегулированность по количеству пребывания наших ребят в России и российских ребят у нас, в Республике Беларусь", - сказала парламентарий.Кроме того, по ее словам, не урегулирован вопрос о количестве выплачиваемых денег студентам."Мы сегодня этот вопрос рассмотрим и попытаемся своим депутатским решением урегулировать", - отметила Макарина-Кибак.В свою очередь председатель комиссии по труду, социальной политике и здравоохранению Парламентского собрания Союза Беларуси и России Алена Афанасьева обратила внимание журналистов на то, что на заседание комиссии в белорусский парламент пришли представители студенческих отрядов двух стран."У них тоже, как оказалось, есть небольшие претензии, есть нюансы, которые требуют вмешательства законодателя, и мы будем работать над этими вопросами в ближайшие год-два", - сообщила она."Я думаю, что у нас есть перспективы, чтобы преодолеть все барьеры, которые существуют",- подчеркнула Афанасьева.

https://ria.ru/20230602/parlamentarii-1875806620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия