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Студенты ИРНИТУ примут участие в проектировании кампуса в Иркутске - РИА Новости, 21.07.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
09:18 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/studenty-1885411181.html
Студенты ИРНИТУ примут участие в проектировании кампуса в Иркутске
Студенты ИРНИТУ примут участие в проектировании кампуса в Иркутске - РИА Новости, 21.07.2023
Студенты ИРНИТУ примут участие в проектировании кампуса в Иркутске
Студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) привлекут к проектированию кампуса, для этого у вуза есть достаточный... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T09:18
2023-07-21T09:18
иркутская область
валерий фальков
игорь кобзев
иркутский авиационный завод
мс-21
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ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) привлекут к проектированию кампуса, для этого у вуза есть достаточный интеллектуальный ресурс, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетили Иркутский национальный исследовательский технический университет. Они осмотрели территорию, на которой планируется строительство межвузовского кампуса. Министр рекомендовал особое внимание уделить земельному участку, параметрам и ограничениям по градостроительному плану, обеспечению инженерными сетями. "Предложил ректору ИРНИТУ привлечь к проектированию кампуса представителей университета. У вуза есть достаточный интеллектуальный ресурс. Поручил правительству региона совместно с университетом проработать вопрос взаимодействия по этому направлению", – сообщил Игорь Кобзев. Также министр и глава региона обсудили вопросы развития значимых проектов в сфере науки и образования в Иркутской области. В частности, Фалькову в ИРНИТУ представили беспилотную систему самолетного типа для комплексной геофизической съемки, технологии изготовления и ремонта деталей самолетов, уникальное высокотехнологичное оборудование. Кроме этого, обсуждалась подготовка на базе ИРНИТУ будущих инженеров. Фальков посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел линию агрегатной и окончательной сборки МС-21. Более четверти сотрудников авиазавода являются выпускниками технического университета. Студенты-целевики проходят все виды практик на предприятии, старшекурсники имеют возможность трудоустройства на половину ставки еще до защиты диплома. Была отмечена необходимость рассмотреть возможность развития материально-технической базы вуза, чтобы приблизить ее к уровню современного машиностроительного производства.
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валерий фальков, игорь кобзев, иркутский авиационный завод, мс-21
Иркутская область, Валерий Фальков, Игорь Кобзев, Иркутский авиационный завод, МС-21
Студенты ИРНИТУ примут участие в проектировании кампуса в Иркутске

Губернатор Кобзев: студенты ИРНИТУ примут участие в проектировании кампуса в Иркутске

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты на лекции в университете . Архивное фото
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ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) привлекут к проектированию кампуса, для этого у вуза есть достаточный интеллектуальный ресурс, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетили Иркутский национальный исследовательский технический университет. Они осмотрели территорию, на которой планируется строительство межвузовского кампуса. Министр рекомендовал особое внимание уделить земельному участку, параметрам и ограничениям по градостроительному плану, обеспечению инженерными сетями.
«
"Предложил ректору ИРНИТУ привлечь к проектированию кампуса представителей университета. У вуза есть достаточный интеллектуальный ресурс. Поручил правительству региона совместно с университетом проработать вопрос взаимодействия по этому направлению", – сообщил Игорь Кобзев.
Также министр и глава региона обсудили вопросы развития значимых проектов в сфере науки и образования в Иркутской области. В частности, Фалькову в ИРНИТУ представили беспилотную систему самолетного типа для комплексной геофизической съемки, технологии изготовления и ремонта деталей самолетов, уникальное высокотехнологичное оборудование.
Кроме этого, обсуждалась подготовка на базе ИРНИТУ будущих инженеров. Фальков посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел линию агрегатной и окончательной сборки МС-21. Более четверти сотрудников авиазавода являются выпускниками технического университета. Студенты-целевики проходят все виды практик на предприятии, старшекурсники имеют возможность трудоустройства на половину ставки еще до защиты диплома. Была отмечена необходимость рассмотреть возможность развития материально-технической базы вуза, чтобы приблизить ее к уровню современного машиностроительного производства.
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Иркутская областьВалерий ФальковИгорь КобзевИркутский авиационный заводМС-21
 
 
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