https://ria.ru/20230721/studenty-1885411181.html

Студенты ИРНИТУ примут участие в проектировании кампуса в Иркутске

Студенты ИРНИТУ примут участие в проектировании кампуса в Иркутске - РИА Новости, 21.07.2023

Студенты ИРНИТУ примут участие в проектировании кампуса в Иркутске

Студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) привлекут к проектированию кампуса, для этого у вуза есть достаточный... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T09:18

2023-07-21T09:18

2023-07-21T09:18

иркутская область

валерий фальков

игорь кобзев

иркутский авиационный завод

мс-21

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ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) привлекут к проектированию кампуса, для этого у вуза есть достаточный интеллектуальный ресурс, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетили Иркутский национальный исследовательский технический университет. Они осмотрели территорию, на которой планируется строительство межвузовского кампуса. Министр рекомендовал особое внимание уделить земельному участку, параметрам и ограничениям по градостроительному плану, обеспечению инженерными сетями. "Предложил ректору ИРНИТУ привлечь к проектированию кампуса представителей университета. У вуза есть достаточный интеллектуальный ресурс. Поручил правительству региона совместно с университетом проработать вопрос взаимодействия по этому направлению", – сообщил Игорь Кобзев. Также министр и глава региона обсудили вопросы развития значимых проектов в сфере науки и образования в Иркутской области. В частности, Фалькову в ИРНИТУ представили беспилотную систему самолетного типа для комплексной геофизической съемки, технологии изготовления и ремонта деталей самолетов, уникальное высокотехнологичное оборудование. Кроме этого, обсуждалась подготовка на базе ИРНИТУ будущих инженеров. Фальков посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел линию агрегатной и окончательной сборки МС-21. Более четверти сотрудников авиазавода являются выпускниками технического университета. Студенты-целевики проходят все виды практик на предприятии, старшекурсники имеют возможность трудоустройства на половину ставки еще до защиты диплома. Была отмечена необходимость рассмотреть возможность развития материально-технической базы вуза, чтобы приблизить ее к уровню современного машиностроительного производства.

https://ria.ru/20230719/braslety-1885082319.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

валерий фальков, игорь кобзев, иркутский авиационный завод, мс-21