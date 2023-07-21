Студенты ИРНИТУ примут участие в проектировании кампуса в Иркутске
Губернатор Кобзев: студенты ИРНИТУ примут участие в проектировании кампуса в Иркутске
Студенты на лекции в университете . Архивное фото
ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) привлекут к проектированию кампуса, для этого у вуза есть достаточный интеллектуальный ресурс, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетили Иркутский национальный исследовательский технический университет. Они осмотрели территорию, на которой планируется строительство межвузовского кампуса. Министр рекомендовал особое внимание уделить земельному участку, параметрам и ограничениям по градостроительному плану, обеспечению инженерными сетями.
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"Предложил ректору ИРНИТУ привлечь к проектированию кампуса представителей университета. У вуза есть достаточный интеллектуальный ресурс. Поручил правительству региона совместно с университетом проработать вопрос взаимодействия по этому направлению", – сообщил Игорь Кобзев.
Также министр и глава региона обсудили вопросы развития значимых проектов в сфере науки и образования в Иркутской области. В частности, Фалькову в ИРНИТУ представили беспилотную систему самолетного типа для комплексной геофизической съемки, технологии изготовления и ремонта деталей самолетов, уникальное высокотехнологичное оборудование.
Кроме этого, обсуждалась подготовка на базе ИРНИТУ будущих инженеров. Фальков посетил Иркутский авиационный завод, где осмотрел линию агрегатной и окончательной сборки МС-21. Более четверти сотрудников авиазавода являются выпускниками технического университета. Студенты-целевики проходят все виды практик на предприятии, старшекурсники имеют возможность трудоустройства на половину ставки еще до защиты диплома. Была отмечена необходимость рассмотреть возможность развития материально-технической базы вуза, чтобы приблизить ее к уровню современного машиностроительного производства.