https://ria.ru/20230721/stolknoveniya-1885574786.html

Ядерная риторика может привести к военным инцидентам, считает эксперт

Ядерная риторика может привести к военным инцидентам, считает эксперт - РИА Новости, 21.07.2023

Ядерная риторика может привести к военным инцидентам, считает эксперт

Непрекращающийся обмен заявлениями, допускающими возможность использования ядерного оружия на Корейском полуострове, не говорит о том, что США или Северная... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:03

2023-07-21T18:03

2023-07-21T18:03

в мире

сша

ким е чжон

юн сок ель

корейский полуостров

пхеньян

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Непрекращающийся обмен заявлениями, допускающими возможность использования ядерного оружия на Корейском полуострове, не говорит о том, что США или Северная Корея готовы реально его применить, но повышение градуса противостояния грозит военными инцидентами на границе, заявил в интервью РИА Новости ректор Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин. Министр обороны КНДР Кан Сун Нам накануне выступил с заявлением, в котором назвал заход в южнокорейский порт Пусан стратегической атомной подлодки США достаточным условиям для использования Пхеньяном ядерного оружия. Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон в начале этой недели также заявляла, что ситуация на Корейском полуострове дошла до той стадии, когда звучат рассуждения о "возможности развязывания ядерной войны". Лидеры Южной Кореи и США, в свою очередь, ранее угрожали КНДР "крушением режима" в случае совершения Пхеньяном "ядерных провокаций". "Проблема в том, что во время противостояния мы прибегаем к демонстрации силы. И если нынешняя ситуация продолжится, стороны могут перейти к действиям, хотя и будут пытаться удерживаться в определённых рамках. Но когда все накалится до предела, военнослужащие из-за накопившегося напряжения и усталости могут по ошибке открыть огонь, что спровоцирует эскалацию", - считает ректор ведущего южнокорейского специализированного вуза по изучению КНДР. По его мнению, само по себе развертывание американских стратегических сил на Корейском полуострове еще не означает, что США собирается наносить ядерные удары по Северной Корее. Пхеньян также, несмотря на заявленную готовность к превентивным ударам, вряд ли пойдет ли на такой шаг. "Это просто риторика", - уверен Ян Му Чжин. Он полагает, что сторонам необходимо, в первую очередь, задуматься о том, как предотвратить инциденты среди военных, находящихся на передовой. Главный инструмент для этого – наличие каналов коммуникации. Но между все каналы связи между Южной и Северной Кореей сейчас заблокированы. "Поэтому правительству президента Юн Сок Ёля нужно сейчас не говорить об укреплении расширенного сдерживания (КНДР с задействованием ядерных сил США - ред.), а работать над скорейшим восстановлением линий связи", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20230720/yadernoeoruzhie-1885342357.html

https://ria.ru/20230713/kndr-1883872548.html

сша

корейский полуостров

пхеньян

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в мире, сша, ким е чжон, юн сок ель, корейский полуостров, пхеньян