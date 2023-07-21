https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885615591.html

Спецоперация, 21 июля: Путин оценил мобилизационный ресурс Украины

Спецоперация, 21 июля: Путин оценил мобилизационный ресурс Украины - РИА Новости, 21.07.2023

Спецоперация, 21 июля: Путин оценил мобилизационный ресурс Украины

У Украины нет никаких результатов контрнаступления, Киев понес громадные потери, мобилизационный ресурс на Украине истощается, а производственные мощности... РИА Новости, 21.07.2023

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2023-07-21T22:07

2023-07-21T22:15

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий полянский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. У Украины нет никаких результатов контрнаступления, Киев понес громадные потери, мобилизационный ресурс на Украине истощается, а производственные мощности Запада не позволяют восполнить расход техники Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин. Ход спецоперацииВооруженные силы в ночь с четверга на пятницу нанесли удар по объектам Украины, где готовились теракты с применением БПЛА против России, сообщили в Минобороны РФ. За сутки на донецком направлении отражено девять атак войск Украины, уничтожены до 185 военнослужащих противника, сообщили в министерстве. Группировка ВС РФ "Восток" отбила атаку ВСУ у Малой Токмачки, потери ВСУ превысили 175 человек. На краснолиманском направлении войска Киева за сутки потеряли более 100 военнослужащих, на купянском направлении - до 30 военнослужащих, на херсонском направлении уничтожены до 35 украинских военнослужащих. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 16 снарядов HIMARS и уничтожила 14 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост "целью, которая должна быть нейтрализована". Заявления ПутинаРезультатов украинского контрнаступления нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ: российское командование спецоперацией действует профессионально, а хваленая и "неуязвимая" западная техника горит и уступает иногда советскому оружию. Производственные мощности на Западе не позволяют восполнить расход техники Киевом, для этого нужны большие ресурсы и время, а мобилизационный ресурс на Украине истощается, украинского пушечного мяса Западу уже не хватает, там задумываются о литовцах и поляках, добавил он. По его оценке, западные кураторы Киева явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления. Судьба зерновой сделкиЗа год Киев под прикрытием черноморской инициативы накопил значительные военно-промышленные, топливные мощности в портах, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. США вместе с союзниками ищут альтернативы черноморской зерновой сделке, но не видят возможности по другим маршрутам полностью заместить потерянные поставки, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Россия прорабатывает новые маршруты сельхозэкспорта на фоне осложнения ситуации в Черном море после прекращения зерновой сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об отражении атак ВСУ Брифинг МО 2023-07-21T22:07 true PT5M47S

Путин: "Украинского пушечного мяса Западу не хватает, в ход планируют пустить поляков, литовцев" Украинского пушечного мяса Западу уже не хватает, там задумываются о литовцах и поляках, заявил президент России Владимир Путин. "Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Западу уже явно не хватает, недостаточно, поэтому в ход планируют пустить новые расходные материалы - самих поляков, литовцев и далее по списку. Всех, кого не жалко", - сказал он в ходе заседания Совета безопасности РФ. 2023-07-21T22:07 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, оон