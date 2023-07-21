https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885505141.html

В Минобороны сообщили о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях

В Минобороны сообщили о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 21.07.2023

В Минобороны сообщили о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях

В течение суток ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщило в четверг... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:18

2023-07-21T14:18

2023-07-21T16:37

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В течение суток ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."В ходе боев за сутки уничтожено до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об отражении атак ВСУ Брифинг МО 2023-07-21T14:18 true PT5M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)