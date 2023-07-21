https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885505141.html
В Минобороны сообщили о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях
В Минобороны сообщили о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 21.07.2023
В Минобороны сообщили о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях
В течение суток ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщило в четверг... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:18
2023-07-21T14:18
2023-07-21T16:37
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В течение суток ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."В ходе боев за сутки уничтожено до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ об отражении атак ВСУ
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2023-07-21T14:18
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны сообщили о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях
Минобороны: ВСУ пытались наступать на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком направлениях