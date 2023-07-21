https://ria.ru/20230721/spasateli-1885584292.html
Спасатели отработали эвакуацию пострадавших туристов в Ростовской области
Спасатели отработали эвакуацию пострадавших туристов в Ростовской области - РИА Новости, 21.07.2023
Спасатели отработали эвакуацию пострадавших туристов в Ростовской области
Спасатели отработали эвакуацию пострадавших на природе туристов в Ростовской области, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Ростовской области Сергей... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:47
2023-07-21T18:47
2023-07-21T18:52
ростовская область
ростовская область
красносулинский район
прохоровка
общество
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Спасатели отработали эвакуацию пострадавших на природе туристов в Ростовской области, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. Тренировка прошла недалеко от села Прохоровка Красносулинского района, в мероприятиях приняли участие специалисты ростовской областной поисково-спасательной службы. По легенде, во время сильного ливня и шквалистого ветра группа туристов потерялась и получила травмы в районе реки Кундрючья. На помощь выдвинулись спасатели центрального поисково-спасательного отряда и кинологи. Лабрадор Лука быстро нашел упавшего в овраг туриста с травмой руки. Спасатели наложили шину пострадавшему и с помощью альпинистского снаряжения подняли его к месту эвакуации. Еще один этап тренировки - спасение пострадавших из болота и проведение сердечно-легочной реанимации. Также спасатели отрабатывали эвакуацию пострадавшего в скалистой местности. По легенде учений после сильного ливня вода в реке поднялась, сошел сель. Турист пытался спрятаться от наводнения на скале, но завис на вертикальных перилах. Команде спасателей было необходимо подняться по скальному рельефу свободным лазом, добраться до обессилевшего пострадавшего и с помощью спусковых устройств транспортировать его вниз. Ситуация осложнялась тем, что перед тренировкой в Красносулинском районе действительно прошел дождь. "Люди попадают в беду в любую погоду, соответственно, спасатели должны быть всегда готовы выехать в любое место, работать в любых условиях. Поэтому, несмотря на сложные погодные условия, тренировку мы решили не отменять", - приводятся в сообщении регионального правительства слова начальника центрального поисково-спасательного отряда областной поисково-спасательной службы Ивана Паламарчука. Также спасатели отрабатывали организацию навесной переправы, эвакуацию пострадавшего с травмой позвоночника на жестких носилках, переправлялись на другой берег по камням с помощью перил. "Для спасателей одинаково важно и знать теорию, и уметь применять ее на практике. Учения позволяют закрепить опыт, полученный во время теоретических занятий, выявить и исправить ошибки, найти новые, нестандартные подходы к решению задач", - отметил Бодряков.
https://ria.ru/20230710/stroitelstvo-1883359870.html
https://ria.ru/20230707/svo-1882829673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, красносулинский район, прохоровка, общество, туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ростовская область , Ростовская область, Красносулинский район, Прохоровка, Общество, Туризм, Новости - Туризм, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Спасатели отработали эвакуацию пострадавших на природе туристов в Ростовской области, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.
Тренировка прошла недалеко от села Прохоровка Красносулинского района
, в мероприятиях приняли участие специалисты ростовской областной поисково-спасательной службы.
По легенде, во время сильного ливня и шквалистого ветра группа туристов потерялась и получила травмы в районе реки Кундрючья. На помощь выдвинулись спасатели центрального поисково-спасательного отряда и кинологи. Лабрадор Лука быстро нашел упавшего в овраг туриста с травмой руки. Спасатели наложили шину пострадавшему и с помощью альпинистского снаряжения подняли его к месту эвакуации.
Еще один этап тренировки - спасение пострадавших из болота и проведение сердечно-легочной реанимации. Также спасатели отрабатывали эвакуацию пострадавшего в скалистой местности. По легенде учений после сильного ливня вода в реке поднялась, сошел сель. Турист пытался спрятаться от наводнения на скале, но завис на вертикальных перилах. Команде спасателей было необходимо подняться по скальному рельефу свободным лазом, добраться до обессилевшего пострадавшего и с помощью спусковых устройств транспортировать его вниз.
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Ситуация осложнялась тем, что перед тренировкой в Красносулинском районе действительно прошел дождь. "Люди попадают в беду в любую погоду, соответственно, спасатели должны быть всегда готовы выехать в любое место, работать в любых условиях. Поэтому, несмотря на сложные погодные условия, тренировку мы решили не отменять", - приводятся в сообщении регионального правительства слова начальника центрального поисково-спасательного отряда областной поисково-спасательной службы Ивана Паламарчука.
Также спасатели отрабатывали организацию навесной переправы, эвакуацию пострадавшего с травмой позвоночника на жестких носилках, переправлялись на другой берег по камням с помощью перил.
«
"Для спасателей одинаково важно и знать теорию, и уметь применять ее на практике. Учения позволяют закрепить опыт, полученный во время теоретических занятий, выявить и исправить ошибки, найти новые, нестандартные подходы к решению задач", - отметил Бодряков.
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