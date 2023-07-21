https://ria.ru/20230721/soveschanie-1885468670.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 21.07.2023

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет из Кремля по ВКС оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:38

2023-07-21T12:38

2023-07-21T12:38

мурманск

россия

владимир путин

арктик спг - 2

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет из Кремля по ВКС оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в режиме ВКС оно состоится, глава государства работает в Кремле, он вернулся поздно ночью", - сказал Песков журналистам. Он напомнил, что у президента была насыщенная поездка в Мурманск и знаменательное открытие нового объекта в сфере энергетики. Путин в четверг посетил с рабочей поездкой Мурманск, где принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2" и провел совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

https://ria.ru/20230622/tekhnika-1879764658.html

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мурманск, россия, владимир путин, арктик спг - 2