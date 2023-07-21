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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 21.07.2023
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет из Кремля по ВКС оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:38
2023-07-21T12:38
2023-07-21T12:38
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владимир путин
арктик спг - 2
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет из Кремля по ВКС оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в режиме ВКС оно состоится, глава государства работает в Кремле, он вернулся поздно ночью", - сказал Песков журналистам. Он напомнил, что у президента была насыщенная поездка в Мурманск и знаменательное открытие нового объекта в сфере энергетики. Путин в четверг посетил с рабочей поездкой Мурманск, где принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2" и провел совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
https://ria.ru/20230622/tekhnika-1879764658.html
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мурманск, россия, владимир путин, арктик спг - 2
Мурманск, Россия, Владимир Путин, Арктик СПГ - 2
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности