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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 21.07.2023
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12:38 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/soveschanie-1885468670.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 21.07.2023
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет из Кремля по ВКС оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:38
2023-07-21T12:38
мурманск
россия
владимир путин
арктик спг - 2
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет из Кремля по ВКС оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в режиме ВКС оно состоится, глава государства работает в Кремле, он вернулся поздно ночью", - сказал Песков журналистам. Он напомнил, что у президента была насыщенная поездка в Мурманск и знаменательное открытие нового объекта в сфере энергетики. Путин в четверг посетил с рабочей поездкой Мурманск, где принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2" и провел совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
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мурманск, россия, владимир путин, арктик спг - 2
Мурманск, Россия, Владимир Путин, Арктик СПГ - 2
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет из Кремля по ВКС оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в режиме ВКС оно состоится, глава государства работает в Кремле, он вернулся поздно ночью", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что у президента была насыщенная поездка в Мурманск и знаменательное открытие нового объекта в сфере энергетики.
Путин в четверг посетил с рабочей поездкой Мурманск, где принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2" и провел совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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МурманскРоссияВладимир ПутинАрктик СПГ - 2
 
 
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