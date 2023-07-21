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Полянский назвал семь условий возвращения России в зерновую сделку
Полянский назвал семь условий возвращения России в зерновую сделку - РИА Новости, 22.07.2023
Полянский назвал семь условий возвращения России в зерновую сделку
Москва вернется в зерновую сделку при выполнении семи условий, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-21T23:00
2023-07-21T23:00
2023-07-22T08:35
экономика
россия
москва
swift
оон
зерновая сделка
дмитрий полянский
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ООН, 21 июл — РИА Новости. Москва вернется в зерновую сделку при выполнении семи условий, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. "Первое: это реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе: должны быть сняты все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений", — сказал он.По словам Полянского, речь идет в том числе о незамедлительном подключении этих организаций к международной банковской системе расчетов SWIFT. Он подчеркнул, что какие-либо новые обещания и идеи по этому вопросу Москву не устроят. Кроме того, как отметил зампостпреда, необходимо возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений. Он добавил, что стоимость этих деталей для отечественных производителей выросла на 40 процентов. При этом рост издержек при финансовых транзакциях составил порядка десяти процентов, а общие потери достигли 1,6 миллиарда долларов, указал дипломат.Четвертое условие: решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российского экспорта продовольствия, а также обеспечение всей логистики этих поставок."Рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов, стоимости международных финансовых расчетов, других транзакций привел к потере рентабельности поставок в два раза", — уточнил Полянский.Помимо этого, по словам дипломата, нужно обеспечить беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства. Речь идет в том числе о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.Шестым условием Полянский назвал разблокировку российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью."Наконец, седьмое — это восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки". Она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче", — указал он.Дипломат подчеркнул, что как только все эти условия выполнят, Москва сразу же вернется в зерновую сделку. Тем не менее сейчас представители России видят и слышат лишь демагогию и лицемерие, подытожил он.Черноморская инициатива, подписанная в прошлом году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу. Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года.Как заявил в среду президент России Владимир Путин, без выполнения пунктов меморандума "продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл". По его словам, Москва рассмотрит возможность вернуться к исполнению соглашения, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в нем.
https://ria.ru/20230721/zerno-1885593721.html
https://ria.ru/20230721/porty-1885584786.html
https://ria.ru/20230721/zerno-1885554783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, swift, оон, зерновая сделка, дмитрий полянский
Экономика, Россия, Москва, SWIFT, ООН, Зерновая сделка, Дмитрий Полянский
Полянский назвал семь условий возвращения России в зерновую сделку
Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку, когда Запад выполнит семь условий
ООН, 21 июл — РИА Новости. Москва вернется в зерновую сделку при выполнении семи условий, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«
"Первое: это реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе: должны быть сняты все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений", — сказал он.
По словам Полянского, речь идет в том числе о незамедлительном подключении этих организаций к международной банковской системе расчетов SWIFT. Он подчеркнул, что какие-либо новые обещания и идеи по этому вопросу Москву не устроят.
Кроме того, как отметил зампостпреда, необходимо возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений. Он добавил, что стоимость этих деталей для отечественных производителей выросла на 40 процентов. При этом рост издержек при финансовых транзакциях составил порядка десяти процентов, а общие потери достигли 1,6 миллиарда долларов, указал дипломат.
Экономист: экспорт зерна из России сильно влияет на гумситуацию в мире
Четвертое условие: решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российского экспорта продовольствия, а также обеспечение всей логистики этих поставок.
«
"Рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов, стоимости международных финансовых расчетов, других транзакций привел к потере рентабельности поставок в два раза", — уточнил Полянский.
Помимо этого, по словам дипломата, нужно обеспечить беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства. Речь идет в том числе о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.
Полянский: Россия рассматривает украинские порты как место дислокации ВСУ
Шестым условием Полянский назвал разблокировку российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью.
«
"Наконец, седьмое — это восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки". Она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче", — указал он.
Дипломат подчеркнул, что как только все эти условия выполнят, Москва сразу же вернется в зерновую сделку
. Тем не менее сейчас представители России видят и слышат лишь демагогию и лицемерие, подытожил он.
Черноморская инициатива, подписанная в прошлом году представителями России, Турции, Украины
и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу. Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года.
Как заявил в среду президент России Владимир Путин
, без выполнения пунктов меморандума "продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл". По его словам, Москва
рассмотрит возможность вернуться к исполнению соглашения, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в нем.
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