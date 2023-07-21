https://ria.ru/20230721/sdelka-1885620702.html

Полянский назвал семь условий возвращения России в зерновую сделку

Полянский назвал семь условий возвращения России в зерновую сделку - РИА Новости, 22.07.2023

Полянский назвал семь условий возвращения России в зерновую сделку

Москва вернется в зерновую сделку при выполнении семи условий, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-21T23:00

2023-07-21T23:00

2023-07-22T08:35

экономика

россия

москва

swift

оон

зерновая сделка

дмитрий полянский

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ООН, 21 июл — РИА Новости. Москва вернется в зерновую сделку при выполнении семи условий, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. "Первое: это реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе: должны быть сняты все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений", — сказал он.По словам Полянского, речь идет в том числе о незамедлительном подключении этих организаций к международной банковской системе расчетов SWIFT. Он подчеркнул, что какие-либо новые обещания и идеи по этому вопросу Москву не устроят. Кроме того, как отметил зампостпреда, необходимо возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений. Он добавил, что стоимость этих деталей для отечественных производителей выросла на 40 процентов. При этом рост издержек при финансовых транзакциях составил порядка десяти процентов, а общие потери достигли 1,6 миллиарда долларов, указал дипломат.Четвертое условие: решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российского экспорта продовольствия, а также обеспечение всей логистики этих поставок."Рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов, стоимости международных финансовых расчетов, других транзакций привел к потере рентабельности поставок в два раза", — уточнил Полянский.Помимо этого, по словам дипломата, нужно обеспечить беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства. Речь идет в том числе о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.Шестым условием Полянский назвал разблокировку российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью."Наконец, седьмое — это восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки". Она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче", — указал он.Дипломат подчеркнул, что как только все эти условия выполнят, Москва сразу же вернется в зерновую сделку. Тем не менее сейчас представители России видят и слышат лишь демагогию и лицемерие, подытожил он.Черноморская инициатива, подписанная в прошлом году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу. Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года.Как заявил в среду президент России Владимир Путин, без выполнения пунктов меморандума "продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл". По его словам, Москва рассмотрит возможность вернуться к исполнению соглашения, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в нем.

https://ria.ru/20230721/zerno-1885593721.html

https://ria.ru/20230721/porty-1885584786.html

https://ria.ru/20230721/zerno-1885554783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, москва, swift, оон, зерновая сделка, дмитрий полянский