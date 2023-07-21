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Эрдоган обсудил с Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки - РИА Новости, 21.07.2023
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20:17 21.07.2023 (обновлено: 22:05 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/sdelka-1885599982.html
Эрдоган обсудил с Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки
Эрдоган обсудил с Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки - РИА Новости, 21.07.2023
Эрдоган обсудил с Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T20:17
2023-07-21T22:05
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
цены на нефть
россия
владимир путин
оон
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АНКАРА/МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера."Состоялся телефонный разговор президента Украины Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Зеленского, лидеры подробно обсудили в деталях вопрос о продлении действия соглашения о черноморском зерновом коридоре. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает активные усилия для того, чтобы воцарился мир", - сообщила канцелярия турецкого лидера.В свою очередь Зеленский позднее в телеграм-канале написал, что обсудил с Эрдоганом реализацию так называемой украинской "формулы мира", он также поблагодарил турецкого лидера за "принципиальную позицию" по поводу членства Украины в НАТО. Кроме того, по словам Зеленского, он и президент Турции скоординировали усилия по возобновлению работы зернового коридора.Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили ранее в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230721/zerno-1885547670.html
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турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, цены на нефть, россия, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, нато
Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка, НАТО
Эрдоган обсудил с Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки

Эрдоган обсудил с Зеленским детали по продлению действия "зерновой сделки"

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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АНКАРА/МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.
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"Состоялся телефонный разговор президента Украины Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Зеленского, лидеры подробно обсудили в деталях вопрос о продлении действия соглашения о черноморском зерновом коридоре. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает активные усилия для того, чтобы воцарился мир", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
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В свою очередь Зеленский позднее в телеграм-канале написал, что обсудил с Эрдоганом реализацию так называемой украинской "формулы мира", он также поблагодарил турецкого лидера за "принципиальную позицию" по поводу членства Украины в НАТО. Кроме того, по словам Зеленского, он и президент Турции скоординировали усилия по возобновлению работы зернового коридора.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили ранее в Минобороны РФ.
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ТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийЦены на нефтьРоссияВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделкаНАТО
 
 
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