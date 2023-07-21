Эрдоган обсудил с Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки
Эрдоган обсудил с Зеленским детали по продлению действия "зерновой сделки"
АНКАРА/МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.
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"Состоялся телефонный разговор президента Украины Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Зеленского, лидеры подробно обсудили в деталях вопрос о продлении действия соглашения о черноморском зерновом коридоре. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает активные усилия для того, чтобы воцарился мир", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
В свою очередь Зеленский позднее в телеграм-канале написал, что обсудил с Эрдоганом реализацию так называемой украинской "формулы мира", он также поблагодарил турецкого лидера за "принципиальную позицию" по поводу членства Украины в НАТО. Кроме того, по словам Зеленского, он и президент Турции скоординировали усилия по возобновлению работы зернового коридора.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили ранее в Минобороны РФ.