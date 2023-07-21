https://ria.ru/20230721/sdelka-1885549336.html

Россия не ведет переговоров по альтернативе зерновой сделке

Россия не ведет переговоров по альтернативе зерновой сделке - РИА Новости, 21.07.2023

Россия не ведет переговоров по альтернативе зерновой сделке

Сейчас никаких переговоров по альтернативе зерновой сделки нет, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:34

2023-07-21T16:34

2023-07-21T16:57

россия

экономика

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

зерновая сделка

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сейчас никаких переговоров по альтернативе зерновой сделки нет, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Сейчас контактов по альтернативе зерновой сделки нет, потому что мы четко высказали нашу позицию: давайте мы сначала получим результаты того, что мы обговаривали в течение года и получали много обещаний и тогда мы можем восстановить совместные усилия по поставкам зерновых на мировой рынок", - сказал Вершинин в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20230721/sdelka-1885492533.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, экономика, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), зерновая сделка