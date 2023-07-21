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Россия не ведет переговоров по альтернативе зерновой сделке - РИА Новости, 21.07.2023
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16:34 21.07.2023 (обновлено: 16:57 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/sdelka-1885549336.html
Россия не ведет переговоров по альтернативе зерновой сделке
Россия не ведет переговоров по альтернативе зерновой сделке - РИА Новости, 21.07.2023
Россия не ведет переговоров по альтернативе зерновой сделке
Сейчас никаких переговоров по альтернативе зерновой сделки нет, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:34
2023-07-21T16:57
россия
экономика
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
зерновая сделка
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сейчас никаких переговоров по альтернативе зерновой сделки нет, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Сейчас контактов по альтернативе зерновой сделки нет, потому что мы четко высказали нашу позицию: давайте мы сначала получим результаты того, что мы обговаривали в течение года и получали много обещаний и тогда мы можем восстановить совместные усилия по поставкам зерновых на мировой рынок", - сказал Вершинин в ходе пресс-конференции.
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россия, экономика, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), зерновая сделка
Россия, Экономика, Сергей Вершинин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Зерновая сделка
Россия не ведет переговоров по альтернативе зерновой сделке

Замглавы МИД Вершинин: никаких переговоров по альтернативе зерновой сделке не ведется

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сейчас никаких переговоров по альтернативе зерновой сделки нет, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Сейчас контактов по альтернативе зерновой сделки нет, потому что мы четко высказали нашу позицию: давайте мы сначала получим результаты того, что мы обговаривали в течение года и получали много обещаний и тогда мы можем восстановить совместные усилия по поставкам зерновых на мировой рынок", - сказал Вершинин в ходе пресс-конференции.
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РоссияЭкономикаСергей ВершининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Зерновая сделка
 
 
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