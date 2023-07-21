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Эрдоган выразил надежду на скорые переговоры с Путиным - РИА Новости, 21.07.2023
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13:01 21.07.2023 (обновлено: 13:08 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/sdelka-1885477425.html
Эрдоган выразил надежду на скорые переговоры с Путиным
Эрдоган выразил надежду на скорые переговоры с Путиным - РИА Новости, 21.07.2023
Эрдоган выразил надежду на скорые переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время по "зерновой сделке". РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:01
2023-07-21T13:08
зерновая сделка
в мире
россия
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время по "зерновой сделке".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована."Мы поддерживаем отношения с Россией. И господин Хакан, мой министр иностранных дел (Хакан Фидан), и господин Ибрагим, глава Национальной разведывательной организации (MIT) (Ибрагим Калын), продолжают свои переговоры. Вместе с переговорами мы надеемся в самое ближайшее время довести этот вопрос до определенной точки с господином Путиным", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из турне по странам Персидского залива."Я надеюсь, что, подробно обсудив этот вопрос с господином Путиным, мы обеспечим продолжение этого гуманитарного движения. Мы знаем, что у него есть определенные ожидания и от западных стран", - добавил он.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230721/zerno-1885451592.html
https://ria.ru/20230720/sdelka-1885264439.html
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зерновая сделка, в мире, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган
Зерновая сделка, В мире, Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган выразил надежду на скорые переговоры с Путиным

Эрдоган выразил надежду, что скоро проведет переговоры с Путиным о зерновой сделке

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время по "зерновой сделке".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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"Мы поддерживаем отношения с Россией. И господин Хакан, мой министр иностранных дел (Хакан Фидан), и господин Ибрагим, глава Национальной разведывательной организации (MIT) (Ибрагим Калын), продолжают свои переговоры. Вместе с переговорами мы надеемся в самое ближайшее время довести этот вопрос до определенной точки с господином Путиным", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из турне по странам Персидского залива.
"Я надеюсь, что, подробно обсудив этот вопрос с господином Путиным, мы обеспечим продолжение этого гуманитарного движения. Мы знаем, что у него есть определенные ожидания и от западных стран", - добавил он.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.
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Зерновая сделкаВ миреРоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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