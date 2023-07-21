https://ria.ru/20230721/sdelka-1885477425.html

Эрдоган выразил надежду на скорые переговоры с Путиным

Эрдоган выразил надежду на скорые переговоры с Путиным - РИА Новости, 21.07.2023

Эрдоган выразил надежду на скорые переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время по "зерновой сделке". РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:01

2023-07-21T13:01

2023-07-21T13:08

зерновая сделка

в мире

россия

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805310677_0:256:2851:1860_1920x0_80_0_0_b5d97bf311457877fc19ec0c9433aff7.jpg

АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время по "зерновой сделке".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована."Мы поддерживаем отношения с Россией. И господин Хакан, мой министр иностранных дел (Хакан Фидан), и господин Ибрагим, глава Национальной разведывательной организации (MIT) (Ибрагим Калын), продолжают свои переговоры. Вместе с переговорами мы надеемся в самое ближайшее время довести этот вопрос до определенной точки с господином Путиным", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из турне по странам Персидского залива."Я надеюсь, что, подробно обсудив этот вопрос с господином Путиным, мы обеспечим продолжение этого гуманитарного движения. Мы знаем, что у него есть определенные ожидания и от западных стран", - добавил он.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230721/zerno-1885451592.html

https://ria.ru/20230720/sdelka-1885264439.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

зерновая сделка, в мире, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган