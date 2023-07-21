Рейтинг@Mail.ru
Госдума запретила росгвардейцам публиковать фото в интернете и СМИ - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/rosgvardiya-1885443529.html
Госдума запретила росгвардейцам публиковать фото в интернете и СМИ
Госдума запретила росгвардейцам публиковать фото в интернете и СМИ - РИА Новости, 21.07.2023
Госдума запретила росгвардейцам публиковать фото в интернете и СМИ
Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла закон, который предусматривает запрет для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ, сети интернет свои... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:08
2023-07-21T11:08
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791739_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d038ba27f871afa85c205a7d5979575.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла закон, который предусматривает запрет для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ, сети интернет свои фото, фото других военнослужащих, а также устанавливает возможность поступления на службу в Росгвардию при мобилизации. "Личному составу войск национальной гвардии запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск национальной гвардии, в том числе уволенных с военной службы (службы), членах их семей или их родителях, позволяющую установить место нахождения указанных лиц", - сообщается в тексте документа. Закон также устанавливает, что при объявлении мобилизации граждане в запасе, проходившие службу в Росгвардии на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции, могут быть направлены для прохождения службы в Росгвардии. Также отмечается, что указанные граждане при отказе от прохождения военной службы в Росгвардии по мобилизации подлежат призыву на военную службу. Кроме того, инициатива устанавливает возможность назначения сотрудников, признанных негодными к службе из-за увечья, полученного при исполнении, на индивидуально подобранные с учетом характера увечья должности в органах внутренних дел. Документ также предполагает возможность заключать краткосрочные контракты (до 1 года) на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Одновременно исключается предельный возраст поступления на службу в Росгвардию (35 лет - для замещения должностей рядового и младшего начальствующего состава, 40 лет - для среднего, старшего и высшего начальствующего состава) для граждан трудоспособного возраста.
https://ria.ru/20230628/zolotov-1880887732.html
https://ria.ru/20230719/tekhnika-1885096030.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791739_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6474b34d89640647290c1dfce20b444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Госдума запретила росгвардейцам публиковать фото в интернете и СМИ

Госдума приняла закон, запрещающий личному составу Росгвардии публиковать фото в интернете

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПатрульная машина Росгвардии
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Патрульная машина Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла закон, который предусматривает запрет для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ, сети интернет свои фото, фото других военнослужащих, а также устанавливает возможность поступления на службу в Росгвардию при мобилизации.
"Личному составу войск национальной гвардии запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск национальной гвардии, в том числе уволенных с военной службы (службы), членах их семей или их родителях, позволяющую установить место нахождения указанных лиц", - сообщается в тексте документа.
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Путин знает о династии Золотовых в Росгвардии, сообщил Песков
28 июня, 13:33
Закон также устанавливает, что при объявлении мобилизации граждане в запасе, проходившие службу в Росгвардии на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции, могут быть направлены для прохождения службы в Росгвардии. Также отмечается, что указанные граждане при отказе от прохождения военной службы в Росгвардии по мобилизации подлежат призыву на военную службу.
Кроме того, инициатива устанавливает возможность назначения сотрудников, признанных негодными к службе из-за увечья, полученного при исполнении, на индивидуально подобранные с учетом характера увечья должности в органах внутренних дел.
Документ также предполагает возможность заключать краткосрочные контракты (до 1 года) на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Одновременно исключается предельный возраст поступления на службу в Росгвардию (35 лет - для замещения должностей рядового и младшего начальствующего состава, 40 лет - для среднего, старшего и высшего начальствующего состава) для граждан трудоспособного возраста.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Росгвардия получила право иметь на вооружении тяжелую технику
19 июля, 16:10
 
БезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала