https://ria.ru/20230721/rosgvardiya-1885443529.html
Госдума запретила росгвардейцам публиковать фото в интернете и СМИ
Госдума запретила росгвардейцам публиковать фото в интернете и СМИ - РИА Новости, 21.07.2023
Госдума запретила росгвардейцам публиковать фото в интернете и СМИ
Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла закон, который предусматривает запрет для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ, сети интернет свои... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:08
2023-07-21T11:08
2023-07-21T11:08
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла закон, который предусматривает запрет для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ, сети интернет свои фото, фото других военнослужащих, а также устанавливает возможность поступления на службу в Росгвардию при мобилизации. "Личному составу войск национальной гвардии запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск национальной гвардии, в том числе уволенных с военной службы (службы), членах их семей или их родителях, позволяющую установить место нахождения указанных лиц", - сообщается в тексте документа. Закон также устанавливает, что при объявлении мобилизации граждане в запасе, проходившие службу в Росгвардии на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции, могут быть направлены для прохождения службы в Росгвардии. Также отмечается, что указанные граждане при отказе от прохождения военной службы в Росгвардии по мобилизации подлежат призыву на военную службу. Кроме того, инициатива устанавливает возможность назначения сотрудников, признанных негодными к службе из-за увечья, полученного при исполнении, на индивидуально подобранные с учетом характера увечья должности в органах внутренних дел. Документ также предполагает возможность заключать краткосрочные контракты (до 1 года) на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Одновременно исключается предельный возраст поступления на службу в Росгвардию (35 лет - для замещения должностей рядового и младшего начальствующего состава, 40 лет - для среднего, старшего и высшего начальствующего состава) для граждан трудоспособного возраста.
https://ria.ru/20230628/zolotov-1880887732.html
https://ria.ru/20230719/tekhnika-1885096030.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Госдума запретила росгвардейцам публиковать фото в интернете и СМИ
Госдума приняла закон, запрещающий личному составу Росгвардии публиковать фото в интернете
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла закон, который предусматривает запрет для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ, сети интернет свои фото, фото других военнослужащих, а также устанавливает возможность поступления на службу в Росгвардию при мобилизации.
"Личному составу войск национальной гвардии запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск национальной гвардии, в том числе уволенных с военной службы (службы), членах их семей или их родителях, позволяющую установить место нахождения указанных лиц", - сообщается в тексте документа.
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Закон также устанавливает, что при объявлении мобилизации граждане в запасе, проходившие службу в Росгвардии на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции, могут быть направлены для прохождения службы в Росгвардии. Также отмечается, что указанные граждане при отказе от прохождения военной службы в Росгвардии по мобилизации подлежат призыву на военную службу.
Кроме того, инициатива устанавливает возможность назначения сотрудников, признанных негодными к службе из-за увечья, полученного при исполнении, на индивидуально подобранные с учетом характера увечья должности в органах внутренних дел.
Документ также предполагает возможность заключать краткосрочные контракты (до 1 года) на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Одновременно исключается предельный возраст поступления на службу в Росгвардию (35 лет - для замещения должностей рядового и младшего начальствующего состава, 40 лет - для среднего, старшего и высшего начальствующего состава) для граждан трудоспособного возраста.
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