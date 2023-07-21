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Площадь Клименкова в Липецке реконструируют по нацпроекту - РИА Новости, 21.07.2023
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Липецкая область
 
17:11 21.07.2023 (обновлено: 17:12 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/rekonstruktsiya-1885558538.html
Площадь Клименкова в Липецке реконструируют по нацпроекту
Площадь Клименкова в Липецке реконструируют по нацпроекту - РИА Новости, 21.07.2023
Площадь Клименкова в Липецке реконструируют по нацпроекту
Площадь Василия Клименкова в Липецке реконструируют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"; на это из бюджетов всех уровней направят более 60 миллионов... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:11
2023-07-21T17:12
липецкая область
липецкая область
липецк
игорь артамонов
нацпроекты
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ЛИПЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Площадь Василия Клименкова в Липецке реконструируют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"; на это из бюджетов всех уровней направят более 60 миллионов рублей, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов. Он пояснил, что площадь Василия Клименкова – одна из самых больших в Липецке. Она расположена в центре поселка тракторостроителей и названа в честь бывшего руководителя Тракторного завода Василия Клименкова, на время руководства которого пришелся рассвет предприятия и поселка. После закрытия предприятия в 90-е годы в поселке все постепенно пришло в упадок, но сейчас район преображается. Он включает в себя более 20 улиц и территориально входит сразу в два городских округа - Советский и Октябрьский. По словам Артамонова, площадь реконструкции составит 12 тысяч квадратных метров. Подрядчику предстоит убрать все земляное и асфальтное покрытие, чтобы провести коммуникации к 130 светильникам. Вместо асфальта уложат плитку трех разных цветов и форматов и резиновое покрытие на детских площадках. Для отдыхающих установят новые лавочки и теневые навесы, для детей – качели, для любителей активного отдыха оборудуют спортивные комплексы, велопарковки и теннисные столы. Также отремонтируют чашу фонтана в центре площади и посадят лиственные и хвойные деревья. Сдать обновленную площадь в эксплуатацию планируется летом следующего года. "Данный нацпроект позволил преобразить множество общественных пространств в городах и районах области. Населенные пункты стали красивее, современнее и комфортнее – жители это отмечают и благодарят за то, что их любимые места обретают новую жизнь", – отметил губернатор Липецкой области.
https://ria.ru/20230712/lipetsk-1883791865.html
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липецкая область, липецк, игорь артамонов, нацпроекты
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Нацпроекты

Площадь Клименкова в Липецке реконструируют по нацпроекту

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиПлощадь Василия Клименкова в Липецке реконструируют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"
Площадь Василия Клименкова в Липецке реконструируют в рамках нацпроекта Жилье и городская среда - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Площадь Василия Клименкова в Липецке реконструируют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Площадь Василия Клименкова в Липецке реконструируют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"; на это из бюджетов всех уровней направят более 60 миллионов рублей, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Он пояснил, что площадь Василия Клименкова – одна из самых больших в Липецке. Она расположена в центре поселка тракторостроителей и названа в честь бывшего руководителя Тракторного завода Василия Клименкова, на время руководства которого пришелся рассвет предприятия и поселка. После закрытия предприятия в 90-е годы в поселке все постепенно пришло в упадок, но сейчас район преображается. Он включает в себя более 20 улиц и территориально входит сразу в два городских округа - Советский и Октябрьский.
По словам Артамонова, площадь реконструкции составит 12 тысяч квадратных метров. Подрядчику предстоит убрать все земляное и асфальтное покрытие, чтобы провести коммуникации к 130 светильникам. Вместо асфальта уложат плитку трех разных цветов и форматов и резиновое покрытие на детских площадках. Для отдыхающих установят новые лавочки и теневые навесы, для детей – качели, для любителей активного отдыха оборудуют спортивные комплексы, велопарковки и теннисные столы. Также отремонтируют чашу фонтана в центре площади и посадят лиственные и хвойные деревья. Сдать обновленную площадь в эксплуатацию планируется летом следующего года.
"Данный нацпроект позволил преобразить множество общественных пространств в городах и районах области. Населенные пункты стали красивее, современнее и комфортнее – жители это отмечают и благодарят за то, что их любимые места обретают новую жизнь", – отметил губернатор Липецкой области.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкИгорь АртамоновНацпроекты
 
 
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