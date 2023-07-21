https://ria.ru/20230721/putin-1885480946.html
Совещание Путина с Советом безопасности
Совещание Путина с Советом безопасности - РИА Новости, 21.07.2023
Совещание Путина с Советом безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с Советом безопасности. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:10
2023-07-21T13:10
2023-07-21T13:10
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с Советом безопасности.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выступление Путина на Совете безопасности
Выступление Путина на Совете безопасности
2023-07-21T13:10
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PT13M58S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совещание Путина с Советом безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с Советом безопасности.
2023-07-21T13:10
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PT13M58S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с Советом безопасности.