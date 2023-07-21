https://ria.ru/20230721/promyshlennost-1885404179.html

Собянин оценил рост объема производства в обрабатывающих отраслях

Собянин оценил рост объема производства в обрабатывающих отраслях - РИА Новости, 21.07.2023

Собянин оценил рост объема производства в обрабатывающих отраслях

Объем производства в обрабатывающих отраслях московской промышленности в 2018-2022 годах вырос практически в два раза, с начала 2023 года рост составил 11,1%,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T07:54

2023-07-21T07:54

2023-07-21T07:54

москва

сергей собянин

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Объем производства в обрабатывающих отраслях московской промышленности в 2018-2022 годах вырос практически в два раза, с начала 2023 года рост составил 11,1%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В 2018-2022 годах объем производства в обрабатывающих отраслях московской промышленности вырос практически в 2 раза. С начала 2023 года рост составил 11,1%. Вопреки всем проблемам, наш город переживает настоящий промышленный бум. Ежегодно в Москве открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около сотни малых производств. А объем инвестиций промышленных предприятий в собственное развитие в прошлом году составил 396,5 миллиарда рублей", - написал Собянин в своем личном блоге.Он отметил, что промышленные предприятия получили более 250 миллиардов льготных кредитов. В числе заемщиков – предприятия, изготавливающие косметическую продукцию, лекарственные средства, продукты питания, строительные конструкции, автокомпоненты, а также компании сферы переработки отходов и других отраслей. Мэр подчеркнул, что инвестиции в столицу вкладываются не за "красивые глазки", а из-за привлекательности Москвы в развитии промышленного производства.

https://ria.ru/20230706/tsekh-1882427334.html

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москва, сергей собянин, экономика