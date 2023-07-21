https://ria.ru/20230721/pravila-1885623363.html

Ереван соблюдает правила в условиях антироссийских санкций, заявил Пашинян

Ереван соблюдает правила в условиях антироссийских санкций, заявил Пашинян - РИА Новости, 21.07.2023

Ереван соблюдает правила в условиях антироссийских санкций, заявил Пашинян

Армянской стороне удается соблюдать свои правила в условиях антироссийских санкций, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T23:40

2023-07-21T23:40

2023-07-21T23:40

в мире

армения

никол пашинян

евразийский экономический союз

россия

ереван

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ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Армянской стороне удается соблюдать свои правила в условиях антироссийских санкций, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В интервью агентству Франс Пресс Пашинян заявил, что по вопросу санкций Ереван полноценно контактирует и сотрудничает как со специальным представителем Евросоюза, так и с представителем США, "демонстрируя поведение ответственного представителя международного сообщества". Он добавил, что действия армянской стороны в этом вопросе прозрачны. Премьер напомнил, что Армения является членом Евразийского экономического союза, а Россия - основной торговый партнер республики. "Естественно, с первых дней мы понимали, что санкции, которые применяются западными странами против России, вызовут определенные проблемы. Мы также понимали, что у России также будут определенные ожидания от нас, чтобы мы смогли помочь в этой сложной экономической ситуации, конечно, в рамках своих возможностей, потому что представьте себе объемы Армении и объемы России", - заявил Пашинян в интервью, текст которого размещен на сайте правительства Армении. По его словам, Ереван также понимал, что и Запад будет ожидать поддержки в плане соблюдения санкционного режима. "В разговоре с нашими российскими партнерами мы сказали следующее: мы понимаем ваши ожидания и готовы оправдать ваши ожидания, но до тех пор, пока не возникнет опасность попадания Армении под санкции, потому что если такое огромное государство, как Россия, может позволить себе попасть под санкции, то Армения, особенно в такой военно-политической обстановке, не может себе этого позволить", - заявил премьер, добавив, что то же самое было сказано Западу. "И мы работаем по этому правилу. Конечно, есть также известные силы, которые постоянно лоббируют в европейской и американской прессе, чтобы показать, что Армения в этом плане некая "серая зона", но на официальном уровне на данный момент у нас нет никаких требований ни со стороны Евросоюза и американских партнеров, ни со стороны России, потому что мы не хотим хитрить с нашими партнерами, мы говорим все четко, и я считаю нашу позицию легитимной", - заявил Пашинян. По его словам, это не означает, что все идеально. "Прежде всего, должен констатировать, что режимы санкций очень часто меняются. И товары фактически перевозит частный сектор. Мы делаем все возможное, чтобы все было в рамках правила, о котором я сказал выше. И, по моему мнению, и не только по моему мнению, но и по мнению наших международных партнеров, нам это удается и мы так и продолжим", - заявил армянский премьер.

https://ria.ru/20230721/pashinyan-1885600493.html

https://ria.ru/20230719/mishustin-1885141181.html

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в мире, армения, никол пашинян, евразийский экономический союз, россия, ереван