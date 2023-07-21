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В Ростовской области локализовали пожар на складе с макулатурой

В Ростовской области локализовали пожар на складе с макулатурой - РИА Новости, 21.07.2023

В Ростовской области локализовали пожар на складе с макулатурой

Пожар, возникший в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщило... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:57

2023-07-21T19:57

2023-07-21T20:10

происшествия

ростовская область

ростов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

аксай

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Пожар, возникший в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщило региональное ГУ МЧС в телеграм-канале ведомства.По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации задействованы 70 человек и 22 единицы техники, тушение продолжается. "19.36 локализация на площади 2,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.В тушении пожара на складе с макулатурой под Ростовом также был задействован вертолет Ми 8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, который произвел 13 сбросов общим объёмом 39 тонн воды.В пятницу в 17:15 поступила информация о пожаре в складском помещении, где происходило горение макулатуры. Уточнялось, что размер горящего здания 8x50 метров, пожару был присвоен третий ранг. Как пояснили в ГУ МЧС по Ростовской области, пожар возник в городе Аксай, что под Ростовом-на-Дону, на улице Пороховая Балка, 2А.Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов. Уточняется, что при выявлении нарушений закона будут приняты "соответствующие меры реагирования".

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на складе макулатуры в Аксае Пожар на складе макулатуры в Аксае тушат более 50 пожарных и 15 машин. 2023-07-21T19:57 true PT0M07S

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Наталья Макарова

происшествия, ростовская область, ростов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, аксай, ростов-на-дону