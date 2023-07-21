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В Ростовской области локализовали пожар на складе с макулатурой - РИА Новости, 21.07.2023
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19:57 21.07.2023 (обновлено: 20:10 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/pozhar-1885596055.html
В Ростовской области локализовали пожар на складе с макулатурой
В Ростовской области локализовали пожар на складе с макулатурой - РИА Новости, 21.07.2023
В Ростовской области локализовали пожар на складе с макулатурой
Пожар, возникший в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщило... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:57
2023-07-21T20:10
происшествия
ростовская область
ростов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аксай
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Пожар, возникший в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщило региональное ГУ МЧС в телеграм-канале ведомства.По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации задействованы 70 человек и 22 единицы техники, тушение продолжается. "19.36 локализация на площади 2,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.В тушении пожара на складе с макулатурой под Ростовом также был задействован вертолет Ми 8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, который произвел 13 сбросов общим объёмом 39 тонн воды.В пятницу в 17:15 поступила информация о пожаре в складском помещении, где происходило горение макулатуры. Уточнялось, что размер горящего здания 8x50 метров, пожару был присвоен третий ранг. Как пояснили в ГУ МЧС по Ростовской области, пожар возник в городе Аксай, что под Ростовом-на-Дону, на улице Пороховая Балка, 2А.Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов. Уточняется, что при выявлении нарушений закона будут приняты "соответствующие меры реагирования".
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Пожар на складе макулатуры в Аксае
Пожар на складе макулатуры в Аксае тушат более 50 пожарных и 15 машин.
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происшествия, ростовская область, ростов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, аксай, ростов-на-дону
Происшествия, Ростовская область, Ростов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Аксай, Ростов-на-Дону
В Ростовской области локализовали пожар на складе с макулатурой
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Пожар, возникший в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщило региональное ГУ МЧС в телеграм-канале ведомства.
2023-07-21T19:57
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В Ростовской области локализовали пожар на складе с макулатурой

Под Ростовом локализовали пожар на складе с макулатурой на площади 2,5 тысячи квадратов

© МЧС РоссииПожар на складе с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону
Пожар на складе с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону
© МЧС России
Пожар на складе с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Пожар, возникший в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщило региональное ГУ МЧС в телеграм-канале ведомства.
По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации задействованы 70 человек и 22 единицы техники, тушение продолжается. "19.36 локализация на площади 2,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
В тушении пожара на складе с макулатурой под Ростовом также был задействован вертолет Ми 8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, который произвел 13 сбросов общим объёмом 39 тонн воды.
В пятницу в 17:15 поступила информация о пожаре в складском помещении, где происходило горение макулатуры. Уточнялось, что размер горящего здания 8x50 метров, пожару был присвоен третий ранг. Как пояснили в ГУ МЧС по Ростовской области, пожар возник в городе Аксай, что под Ростовом-на-Дону, на улице Пороховая Балка, 2А.
Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов. Уточняется, что при выявлении нарушений закона будут приняты "соответствующие меры реагирования".
 
ПроисшествияРостовская областьРостовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АксайРостов-на-Дону
 
 
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