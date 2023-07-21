https://ria.ru/20230721/pozhar-1885569693.html

В Ростовской области загорелся склад с макулатурой

В Ростовской области загорелся склад с макулатурой - РИА Новости, 21.07.2023

В Ростовской области загорелся склад с макулатурой

Склад с макулатурой горит в городе Аксай под Ростовом-на-Дону на площади в 2 тысячи "квадратов", сообщает областной главк МЧС РФ. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:47

2023-07-21T17:47

2023-07-21T20:13

ростовская область

аксай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Склад с макулатурой горит в городе Аксай под Ростовом-на-Дону на площади в 2 тысячи "квадратов", сообщает областной главк МЧС РФ."В 17.15 поступила информация о пожаре в складском помещении. Происходит горение макулатуры на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Возгорание произошло в Аксае на улице Пороховая Балка, дом 2А.На данный момент в тушении пожара задействовано 15 единиц техники и 53 пожарных.

https://ria.ru/20230716/pozhar-1884504139.html

ростовская область

аксай

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ростовская область, аксай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия