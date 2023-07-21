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В Ростовской области загорелся склад с макулатурой - РИА Новости, 21.07.2023
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17:47 21.07.2023 (обновлено: 20:13 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/pozhar-1885569693.html
В Ростовской области загорелся склад с макулатурой
В Ростовской области загорелся склад с макулатурой - РИА Новости, 21.07.2023
В Ростовской области загорелся склад с макулатурой
Склад с макулатурой горит в городе Аксай под Ростовом-на-Дону на площади в 2 тысячи "квадратов", сообщает областной главк МЧС РФ. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:47
2023-07-21T20:13
ростовская область
аксай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Склад с макулатурой горит в городе Аксай под Ростовом-на-Дону на площади в 2 тысячи "квадратов", сообщает областной главк МЧС РФ."В 17.15 поступила информация о пожаре в складском помещении. Происходит горение макулатуры на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Возгорание произошло в Аксае на улице Пороховая Балка, дом 2А.На данный момент в тушении пожара задействовано 15 единиц техники и 53 пожарных.
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ростовская область
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ростовская область, аксай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ростовская область, Аксай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ростовской области загорелся склад с макулатурой

В Аксае Ростовской области на площади 2000 квадратных метров горит склад с макулатурой

© МЧС РоссииПожар на складе с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону
Пожар на складе с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону
© МЧС России
Пожар на складе с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Склад с макулатурой горит в городе Аксай под Ростовом-на-Дону на площади в 2 тысячи "квадратов", сообщает областной главк МЧС РФ.
"В 17.15 поступила информация о пожаре в складском помещении. Происходит горение макулатуры на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Возгорание произошло в Аксае на улице Пороховая Балка, дом 2А.
На данный момент в тушении пожара задействовано 15 единиц техники и 53 пожарных.
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Ростовская областьАксайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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